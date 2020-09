Tänavune õunasaak võib naaberaedadeski palju erineda

Tänavuse õunaaasta on nii ja naa, sest on aedu ja piirkondi, kus õunapuud saagist lookas, samas on kõrvalaed õuntest tühi. Õunte vähesuse kohta on teateid ka Euroopast, mistõttu võib õunakasvatajate hinnangul nende hind tänavu talvel poes tõusta.

Saaremaa õunalimonaadi tootjad on pisut murelikud, kas neil õnnestub tänavu kokku osta aastaseks tootmiseks vajalik kogus mahemahlaõunu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sellel aastal õuna saamine on tõesti palju keerulisem, sest need aiad, kust me tavaliselt õunu võtame, on täiesti tühjad. Ja terves Eestis on see probleem. Meil on maheõun ja me teeme suurt tööd ja põhimõtteliselt helistame aedu läbi," rääkis Õun Drinksi tootmisjuht Juhan Kanemägi.

Kui Juhani vanaisa maheõunaaias õunte puudust pole, siis vähem kui poole kilomeetri kaugusel oleva naabrimehe aed on õuntest tühi.

"Vanajumal pole meile õunu andnud. /.../ Te näete, kümme õuna on siin ja kümme teise puu peal ja ongi kogu lugu. Eelmisel ja üleeelmisel aastal oli nii, et murravad puid puruks," ütles Rehemäe talu peremees Valdur Kanemägi.

Kadastiku õunaaia enam kui 15 000 õunapuud annavad sel aastal jällegi paremat saaki kui eelmisel aastal.

"Ma arvan, et siin võis olla mitu faktorit. Meil on kastmine - kui mujal oli kuiv, siis meil ei olnud seda kuiva. Ja see aasta õitsesid hästi ja külm ära ei võtnud. /.../ Ja me teeme ka ikkagi taimekaitset, mitte ülemäära, aga kindlasti ka see mõjus," selgitas Kadastiku õunaaia omanik Riho Kadastik.

Aga kellel õunu on, see teeb ka sel aastal õunamahla. "Enamasti ikka öeldakse, et näe, rohkem mul ei ole. Kui iga aasta on käinud ühed ja samad inimesed suurte kogustega, siis sellel aastal on väga väikesed kogused," rääkis õunamahlameister Kristiina Õun.

Mahlameister kahtlustab, et alates neljapäevast, mil lubab tormi, võib temal küll tööd hüppeliselt juurde tulla.