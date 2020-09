"Mul on raske kujutleda, mis peaks juhtuma, et Lätis ei saavutataks viimase sajandi vastsündinute arvu absoluutset antirekordit," märkis ta.

Mežs arvustas karmilt Läti valitsuse perepoliitikat, nentides, et see on täiesti ebapiisav. Asjatundja hinnangul on valitsus peremured sootuks unustanud. Näiteks unustas rahandusministeerium viimaste maksumuudatusettepanekute ajal täielikult hinnata nende mõju peredele ja lastele.

Mežsi sõnul loodab valitsus liiast, et demograafilist olukorda parandab majanduse areng, kuid üksi majanduskasv sündimust ei tõsta, selleks on vaja sihikindlat perepoliitikat. Tema sõnul kaotab Läti Eurostati hinnangul selle poliitika jätkumisel 2050. aastaks veel pool miljonit inimest.

Kuna Eestis kahaneb elanikkond vaid mõni protsent, on praegu pea kolmandiku võrra rahvarohkem Läti mõne põlvkonna pärast väiksema elanikkonnaga kui Eesti.

Lätis sündis tänavu kaheksa kuuga 12 014 last. Seda on 3,7 protsenti ehk 462 last vähem kui mullu sama ajaga.