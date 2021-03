Prantsusmaa riiklik statistikainstituut avaldas 2021. aasta jaanuaris sündinud laste arvu. Esialgsed andmed näitavad jahmatavat langust, selle aasta sündimus oli 13 protsenti väiksem, kui eelmisel aastal, teatas Financial Times.

Prantsusmaa on traditsiooniliselt olnud kõige kõrgema sündimusega riik Euroopa Liidus. Viimased statistikainstituudi andmed näitavad aga suurimat sündimuse langust pärast beebibuumi järsku lõppu 1970. aastatel.

Võrreldes aasta varasema perioodiga oli 2020. aasta detsembri sündide arv seitse protsenti väiksem. Kokku sündis eelmisel aastal Prantsusmaal 735 000 last ja see on väikseim arv pärast Teist maailmasõda.

"On palju fantaasiaid, et kui paarid leiavad end kodus, saavad nad rohkem lapsi. Kuid see on midagi ideaalsest visioonist. Tegelikult on palju inimesi, kellel on raske kogu aeg koos olla," ütles Prantsusmaa riikliku demograafiauuringute instituudi (Ined) analüütik Anne Solaz.

Esialgsed andmed näitavad sündide arvu järsku langust ka Hispaanias ja Itaalias. Mõlemal riigil on juba praegu suured probleemid elanikkonna vananemisega.

Itaalias registreeriti detsembris 21, 6 protsenti vähem sünnitusi kui eelmise aasta samal kuul.

Tööstusriikide vastsündinute arvu kokkuvarisemine pärast epideemiat või majanduskriisi ei ole demograafidele tavaliselt üllatus. 1930. aastate majanduskriis ja 1973. aasta naftakriis on parimaks tõestuseks. Potentsiaalsed lapsevanemad olid siis mures oma võimes järglasi toetada.

Inedi uurimisdirektori Arnaud Regnier-Loilieri sõnul on seekordne sündide arvu langus siiski erakordselt suur.

"See on natuke enneolematu, kuid kriis on ka enneolematu," ütles Regnier-Loilier.

Regnier-Loilier leidis samuti, et inimesed ei muretse mitte ainult toimetuleku pärast, vaid ka väikeste laste viirushaigusesse haigestumise ohu pärast. Praegu on väikeste laste koroonaviirusesse nakatumise oht teadaolevalt siiski väga väike.

Itaalia riikliku statistikabüroo Istat on sündide arvu kokkuvarisemist seostanud ka pulmade arvu langusega. Eelmisel aastal vähenes Itaalias abielude registreerimine rohkem kui 50 protsenti.

Ka Prantsusmaal registreeriti eelmisel aastal vähem abielusid. Nende arv oli 34 protsenti madalam kui 2018. aastal. Prantsusmaal olid vahepeal pulmapidustused üldse keelatud ja hiljem kehtisid neile külaliste arvu piirangud.

Koroonaviiruse epideemia ei tabanud Põhjamaade riike ja Põhja-Euroopat eelmise aasta alguses nii tugevalt kui Lõuna-Euroopat. Holland ja Soome teatasid, et jaanuaris oli neil eelmise aastaga võrreldes sündide arvu osas isegi väikene kasv.

Kui madal sündimus peaks Euroopa suurtes tööstusriikides jätkuma, on sellel sügavad tagajärjed majandusele ja ühiskonnale.

"Nüüd on küsimus selles, kas sündide arvu langus on ajutine nähtus või trend mis jääb püsima," ütles Regnier-Loilier.

Hispaania riikliku uurimisnõukogu demograaf Teresa Castro ütles aga, et sündide arv võib kogu 2021. aasta oluliselt langeda.

"Ma ei usu, et see on mööduv nähtus. Ebakindlus on üks peamisi põhjuseid, miks inimestel lapsi pole. Ja inimesed seisavad endiselt silmitsi märkimisväärse majandusliku ja tervisliku ebakindlusega," teatas Castro.

Koroonaviiruse epideemiast tingitud väike sündide arv pole siiski ülemaailmne nähtus.

Koroonaviiruse epideemia on põhjustanud Filipiinidel sünnibuumi. ÜRO teatas, et rasestumisvastaste vahendite ja arstiabi saamise raskus on Filipiinidel põhjustanud soovimatute raseduste ja sünnituste arvu kasvu.