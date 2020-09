Vene julgeolekuüksused vahistasid teisipäeval Siberis tegutseva kristliku sekti, Viimase Testamendi Kiriku juhi Sergei Toropi, keda tuntakse nime all Vissarion.

Venemaa uurimiskomitee teatas, et Krasnojarski krais tegutseva sekti juhid kasutasid oma liikmete suhtes psühholoogilist survet, et neilt raha välja pressida ning lisaks on neid ka füüsiliselt kahjustanud. Lisaks Toropile võtsid uurimiskomitee ja Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) võitlejad kinni ka tema asetäitjad Vadim Redkini ja Vladimir Vedernikovi.

Võimuesindajad saabusid sekti tegevuspaika varahommikul 50 furgoonauto ja autobussi ning kiirabisõidukite saatel. Vahistatud viidi minema helikopteriga. Kümned maksides ja automaatidega relvastatud eriväelased asusid hooneid läbi otsima, vahendas Radio Svoboda veebiväljaanne.

Endine liiklusmiilits Torop lõi oma sekti 1991. aastal ning asus elama Siberisse, kus sekt ehitas üles oma küla, nimetades selle Päikeselinnaks. Tuhandeid järgijaid leidnud Vissarioni peavad mõned Jeesus Kristuse uueks kehastuseks.

Vahistatud sektiliidreid võib süüdimõistmisel oodata kuni 12-aastane vangistus, teatas uudisteagentuur RIA.