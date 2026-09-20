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Kell 20 "Ukraina stuudios" Marten Suur ja Raivo Vare

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Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks kolonelleitnant Marten Suur ja julgeolekuekspert Raivo Vare.

Venemaa kaotused tapetute, teadmata kadunute ja raskelt haavatutena on jõudnud 1,5 miljoni meheni. Rindel on Lõmani piirkonnas Ukraina 3. armeekorpus viimasel ajal tublisti edenenud ja venelaste käest positsioone tagasi võitnud. Sellest operatsioonist, mis kannab koodnime "Vivaldi", ei ole väga palju avalikkuseni jõudnud. Miks hoitakse pigem eetrivaikust ja mis on selle operatsiooni suuremad eesmärgid, seda selgitab kolonelleitnant Marten Suur.

President Donald Trump kutsus Ukrainat üles peatama rünnakud Venemaa diislikütust tootvatele ettevõtete pihta, sest just see tekitavat maailmas kütusepuudust. Kelle huvides säärased avaldused on ja kas nädalavahetusel Venemaal korraldatud näitemäng pealkirjaga "Riigiduuma valimised" avab tee uuele mobilisatsioonile, analüüsib Raivo Vare.

"Ukraina stuudio" alustab ETV-s kell 20.00. Saatejuht on Reimo Sildvee.

Toimetaja: Johanna Alvin

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