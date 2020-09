Kuna tamm pole eestlasele mitte mingi tavaline puu, vaid jõu ja kestvuse sümbol, tehti puudeistutamisest tõeline sündmus. Osalesid kõik ametkonnad, kes tulevases sisejulgeoleku ühishoones tööle hakkavad. Igaüks sai mulda panna oma puu. Need on Lääne politseiprefektuur, Lääne päästekeskus, kaitsepolitseiamet, häirekeskus, siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ning sotsiaalkindlustusameti ohvriabi. Enamiku tammedest istutasid Taltsi talu töömehed.

"Eestlastel on vanasõna, et tamm on talupoja raud, mis näitab, kui kõrgelt seda puud hinnatakse. Siin Pärnus Tammsaare puiesteel mul on tohutult hea meel, et need ehituse käigus maha võetud puud praegu asendatud saavad," ütles siseminister Mart Helme.

Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin ütles, et hoonet on oodatud 2013. aastast.

"Sellepärast see sümboolne üritus on hea, et näidata, et me oleme oma töödega graafikus. Loodetavasti järgmisel suvel päästetöötajad, politseinikud, häirekeskuse töötajad, infotehnoloogid saavad siia kõik kenasti sisse kolida."