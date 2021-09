Pärnus valmis sisejulgeolekumaja

Pärnu sisejulgeolekumaja, mis on mõeldud kuuele ametiasutusele, on valmis ja näiteks Lääne päästekeskus on sinna juba sissegi kolinud.

Veel leiavad selles majas koha Lääne prefektuur ja Pärnu politseijaoskond, häirekeskuse Pärnu keskus, kaitsepolitsei, siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ning ohvriabi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hoone ehtamisega tehti algust rohkem kui kahe aasta eest. Maksma läks Eesti suurim sisejulgeolekumaja üle 25 miljoni euro. Projekteeris Novarc Group, ehitas Tallinna ehitustrust. See, et majas töötab koos mitu asutust, tegi töö keerulisemaks.

"Jah, kui hoones on koos palju erinevaid asutusi, siis on see ka meile väljakutse omaette, et kõik saaks kenasti paigutatud. Aga siin on olnud alates projekteerimisest kuni ehituse lõpuni väga hea koostöö kõigi partnerite vahel. Meil olid ehitusprotsessis igal nädalal klientidega nõupidamised," selgitas Riigi Kinnisvara AS-i kinnisvara arendusdirektor Mihkel Mäger.

"Lääne päästekeskus koos Pärnu komandoga on siia sisse kolinud augusti teisel poolel. Kolisime sisse veel ajal, kui siin olid mõned ehitustööd pooleli. Aga täna oleme siia koduselt sisse ennast seadnud ja ruumidega väga rahul. Väga hea meel on sellepärast, et Pärnu päästjad on saanud endale head ja kaasaegsed töötingimused. Siia on üles ehitatud ka regiooni staap, mis täna on Eesti parima võimekusega," rääkis Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla.