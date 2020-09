Popov: mask kindlasti päästab elusid

Arkadi Popov ütles saates, et tema hinnangul peab maski kandma.

"Iga meedik täna ütleb, et sellest on kasu. Selle kohta on ilmunud ka mitmed artiklid, mis näitavad, et tõenduspõhisus sellel asjal on täitsa olemas. Ka sooviab seda teadusnõukoda. Siin meil ei ole mingit vaidlust, et maskide kandmine lisaks sellele, et ta vähendab nakatumise riski põhimõtteliselt, ta vähendab sümptomeid. Kui tekib infektsioon, siis viiruse kogus, mida inimene saab endale, on väiksem võrreldes sellega, kui ta näiteks saab infektsiooni ilma maskita. Siis tekivad tõsisemad sümptomid," rääkis ta ja lisas, et mida rohkem maski kantakse, seda rohkem asümptomaatilisi inimesi on.

Popov kinnitas, et mask kindlasti päästab elusid.

Popov usub, et inimesed hakkavad kuulama valitsuse ja meedikute nn pehmeid soovitusi ning ei vaja tingimata karme käske ja keelde.

"Inimesed peavad vaikselt harjuma sellega, et mask töötab. See peakski olema oluline vahend meie elus. Usun, et see on üsna efektiivne vahend sarnaselt distantseerumisega. Ja kui valida distantseerumine versus mask, siis ma millegi pärast arvan, et mask hakkab võitma. Aga need mõlemad peavad töötama," ütles ta.

Terviseamet toimetab Popovi hinnangul praegu õigesti, kui tegeleb suunatult tekkinud kolletega.

"See, kuidas praegu toimetab terviseamet, epidemioloogid - konkreetne, balansseeritud ja väga sihipärane tegevus, mis suunatud konkreetstele kolletele -, ma arvan, on õige taktika. Kuni meil on isoleeritud puhangud, usun, et sellest on kasu ja niimoodi peab jätkama," rääkis ta.

Väited, et koroonaviirus on võrreldes kevadega kergemaks muutunud, Popovi sõnul tõele ei vasta.

"Me lootsime selle peale väga, aga tegelikult teaduslikud andmed ütlevad, et viirus pole nii palju muutunud. Mõned üksikud mutatsioonid, mis määravad mingisugust rolli, teevad pigem viirust hullemaks kui pehmemaks. Nii et selles osas meil ei ole lootust, et viirus on kuidagi teistmoodi võrreldes kevadega," tõdes ta.

"Täna me näeme, et haiglas oli vähem inimesi tänu sellele, et vanuseline profiil oli muutunud, noored inimesed haigestusid. Nüüd näeme, et 50+ inimesed haigestuvad aina rohkem, koos sellega hakkas kohe kasvama ka hospitaliseerimise protsent," lisas ta.