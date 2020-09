Soome valitsus otsustas neljapäeval, et Soome võib 28. septembrist piiranguteta siseneda vaid riiki naasmiseks, tööl käimiseks, transiidiks või vältimatu põhjusega. Piirangud ei kehti madala nakatumisnäitajaga riikidele, näiteks Lätile.

Piirangud hakkavad Eestile lisaks kehtima näiteks Islandile, Norrale, Rootsile, Saksamaale ja Slovakkiale. Samas jääb karantiinivaba piiriületuse võimalus alles maismaapiirile Norra ja Rootsiga, teatas Soome siseministeerium.

Riskiriikidest, mille hulka kuulub ka Eesti, Soome tulijad peavad jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni. Terviseametnikel on lisaks võimalik määrata inimesed sundkarantiini.

Töölkäijatele ja Soome naasjatele soovitatakse 14-päevast eneseisolatsiooni. Oktoobrist alates võib isolatsiooni lühendada, tehes kaks vabatahtlikku koroonatesti.

Tööl võib Soomes käia Eestist ja Rootsist alates 1. oktoobrist ilma kahenädalase eneseisolatsiooni või testideta. Tegu on erandiga, mis ei laiene teistele riikidele, kus nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on kõrgem, kui Soome on piirangute vältimiseks määranud (25 nakatumist 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul).

Euroopa riikidest ei laiene piirangud muu hulgas Lätile, Leedule ja Poolale.

Piirangud vaadatakse üle iga nädala tagant. Soovituse teeb valitsusele Soome terviseamet.