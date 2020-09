Saaremaal toimus mudelautohuviliste kohtumine

Ettevõtmise eestvedaja Mart Pitsner ütles, et Lääne Virumaal on suudetud mudelautode populaarsust levitada. Ka Saaremaal käisid laupäeval kohal mõned huvilised, kellele vajalikke kontakte jagati. "Me tulime siia tooma mudelismipisikut," rääkis Pitsner "Aktuaalsele kaamerale".

Lisaks puldimaasturitele oli Vinni Pajusti tehnikahuvilistel kaasas ka lausa omatehtud raketid.

Mudelautohuvilise Veljo sõnul võiks Saaremaa maastikul ka päris maasturiga sõita, kuid kui mudelauto on suurusjärgus kümnendik päris autost, siis sama võib öelda ka kulude kohta. "See on ikka märgatavalt odavam. Hommikul tuled välja, paned auto pagasnikusse. Ja õhtul oled kodus jälle naise juures ja kõik on tip-top jälle!" rääkis ta.