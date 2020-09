Kultuuriminister Tõnis Lukas soovib kolmandatest riikidest pärit sportlastele erandit Eestisse võistlustele tulekuks

Kultuuriminister Tõnis Lukas teeb täna taas valitsusele ettepaneku, teha kolmandatest riikidest pärit sportlastele erand, et nad saaksid siia võistlema tulla.

Näiteks taotles sellist erandit valitsuselt ka Eesti Jalgpalli Liit, mis soovib, et ka need sportlased, kes ei kuulu ei Euroopa Liitu ega Schengeni tsooni, saaksid Eestisse võistlema tulla ilma kahenädalase karantiinita. Eesti jalgpallikoondis võõrustab plaani järgi oktoobris Põhja-Makedooniat ja Armeeniat, kuid hetkeseisuga ei saa need mängud Eestis toimuda.

Euroopa jalgpalliliit andis Eestile esialgu aega 24nda septembrini, et selline erand teha, kuid valitsus vastava otsuseni eelmisel nädalal ei jõudnud. Eesti Jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht ütles, et UEFA uus ning viimane tähtaeg on otsuseks teatamiseks täna.