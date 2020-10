Välisminister Urmas Reinsalu teatas, et Saksamaa käsitleb Ida-Virumaad koroonaviiruse riskipiirkonnana ja sealt pärit inimesed peavad Saksamaale minnes olema kaks nädalat karantiinis.

"Saksa välisminister teatas hommikul, et Saksamaa on alates tänasest tunnistanud teiste välisriikide riskipiirkondade seas ka Ida-Virumaa koroonaviiruse riskipiirkonnaks. Sellega seoses inimesed, kes lähevad Saksamaale ja on viimase 14. päeva jooksul olnud Ida-Virumaal, peavad olema Saksamaal kaks nädalat karantiinis ja teavitama vastavat terviseasutust oma karantiinis viibimisest," teatas Reinsalu sotsiaalmeedias.

"Lisaks on eraldi korraldus testimise kohta neile inimestele, kes tulevad riskipiirkondadest ning mis võimaldab karantiini mitte rakendada. Piirangud ei laiene inimestele, kes läbisid Ida-Virumaa transiidina ilma seal aega veetmata ja neile, kes kasutavad Saksamaad transiidiks," lisas Reinsalu.

Saksamaa uued reisihoiatused

Kõrge nakatumise määra tõttu kehtestas Saksa välisministeerium reisihoiatuse Belgiale, Walesile, Põhja-Iirimaale, Gibraltarile ja Islandile, vahendas Reuters.

Saksamaa hoiatab ka Prantsusmaale reisimise eest, välja arvatud Grand Esti piirkond, ning esitas täiendavad hoiatused osadele Ida-Virumaale Eestis, Iirimaale, Leedule, Rumeeniale, Sloveeniale, Ungarile ja Horvaatiale.

Saksamaa kehtestas ülemaailmse reisihoiatuse märtsis, kui viirus Põhja-Itaalias haripunktis oli, kuid tühistas selle enamiku Euroopa riikide jaoks juunis.

Septembris hakkas Berliin taas reisihoiatusi väljastama Euroopa piirkondadele, mille nakatumisnäitajad tõusid nädala jooksul üle 50 juhtumi 100 000 inimese kohta.

Tulevikus rakendatakse sama standardit ka ülejäänud maailmas. See tähendab, et kui nakatumisnäit jääb alla selle künnise, saavad reisijad Saksamaale naasta ilma karantiini minemata kui nende koroonatest osutub negatiivseks.

Eesti välisministeeriumi uuenenud reisiinfo

Saksamaal kehtiva korra järgi on neil võimalik lisada riskinimekirjadesse mitte ilmtingimata terveid riike, vaid piirkondi, kus nakkuskordaja ületab 50 (100 000 elaniku kohta) viimase seitse päeva jooksul.

Kõigile, kes on 14 päeva jooksul enne Saksamaale saabumist viibinud riskipiirkonnas, on Saksamaa poolt nõutav koroonaviiruse testi tegemine kohustuslik. Kui test tehakse Saksamaale saabumisel (nt lennujaamas), tuleb kuni testitulemuse saabumiseni jääda eneseisolatsiooni.

Eneseisolatsiooni tingimuste täpsete reeglite kohta saab lähemat infot kohalike terviseametite kodulehtedelt.

Karantiininõue ei rakendu nende riskipiirkonnast saabujate suhtes, kellel enne Saksamaale saabumist tehtud PCR test on negatiivne. Test ei tohi olla vanem kui 48 h. Vaata infot testimiste kohta.

Saksamaa teeb praeguse korrra järgi otsuseid iga nädal kolmapäeviti. Arvestades Eesti nakkuskordajat, tuleks lähiajal Saksamaale reisida soovijatel kindlasti jälgida, millised Eesti piirkonnad on riskipiirkonnaks kuulutatud.

Riskipiirkonnast hädavajalikul põhjusel reisija peaks kindlasti tutvuma värskeima Saksa reisiinfoga.

Transiit läbi Saksamaa Eestisse on Eesti kodanikele ja alalistele elanikele lubatud. Riskipiirkondadest saabuvatel transiitreisijatel ei tohi olla haigustunnuseid. Vajadusel tuleb olla valmis transiidi eesmärgi tõendamiseks (edasisõidupiletid, broneeringud jms).