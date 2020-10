Bahovski: põhiline probleem on kuidas Trumpi nakatumise ajal USA presidendivalimised toimuma hakkavad

See on esile kutsunud kõikvõimalikke spekulatsioone nii presidendi kui USA valitsuse edasise tegevuse kohta. Üks USA vaatlejaid ütleb, et see võib olla kõige ohtlikum hetk USA valitsuse jaoks läbi aegade.

Mall Mälberg küsis ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski käest, mida tema sellest arvab.