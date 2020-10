Wiedemanni keeleauhinna laureaat: eesti keel ohus ei ole

Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna käesoleva aasta laureaat, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Helle Metslang ütles Väike-Maarja keeletammikusse oma puud istutades, et ta on veendunud eesti keele elujõus.

Helle Metslang on pühendanud suure osa oma elutööst grammatika uurimisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keeleteadlane ei usu, et sotsiaalmeedias kasutatav mugavuskeel või võõrkeelte mõju suudaks eesti keele grammatikale liiga teha.

"Grammatika põhistruktuur on ikkagi nii suur ning eesti keele grammatika põhistruktuur sarnaneb ühelt poolt läänemeresoome keeltega, teiselt poolt muude Euroopa keeltega ning neid kategooriaid, mis on eesti keeles, on ka teistes keeltes. Grammatika ise on nii tugev skelett, mis püsib. Väiksemad pinnavirvendused võivad olla detailsete tähenduste väljendamisel või sõnavaras, aga ohtu grammatikale ma ei näe," ütles Metslang.

"Pigem mulle tundub, et need, kes muretsevad, ongi need, kes keelega iga päev ei tegele, Kui keelega iga päev tegeleda ja näha, mis seal on, ja nendest protsessidest ka aru saada, siis väga suurt muret ei teki," lisas Metslang.