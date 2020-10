USA peab Venemaad suurimaks küberohuks

"Venemaa on tõenäoliselt riigisisese salajase mõjutamise ja väärteabe levitamise peamine subjekt," seisis teisipäeval avaldatud ettekandes.

"Peame Moskva peamiseks sihiks oma seisundi ja mõju tugevdamist maailmas USA nõrgestamise läbi – olgu riigisiseselt või välismaal – külvates tüli, hajutades tähelepanu, vormides ühiskonna meeleolusid ja õõnestades usaldust Lääne demokraatlike institutsioonide ja protsesside vastu," märkis ministeerium.

"Väline mõjutamine on suunatud USA välis- ja sisepoliitikale, rahvusvahelistele sündmustele nagu COVID-19 pandeemia, samuti demokraatlikele protsessidele ja institutsioonidele, sealhulgas 2020. aasta presidendivalimistele," märgitakse dokumendis.

Lisaks Venemaale peetakse küberohtudeks ka Hiinat, Iraani ja Põhja-Koread.

Selle kohaselt saavad kõnealuste riikide pingutused olema suunatud valimistaristu kahjustamisele, kusjuures keskendutakse valijate isiklikule teabele, osariikide ja omavalitsuste kohalikele võrkudele ning otseselt valimisprotsessiga seotud ametnikele.

"See tegevus võib leida aset kogu 2020. aasta valimistsükli jooksul – valimiseelsete ürituste käigus, valimispäeval ja pärast valimisi," ütles ministeerium.

"Föderaalvalitsus, osariikide võimud, kohalikud ja piirkonnavalitsused, samuti eraettevõtted puutuvad kokku hulga küberohtudega, mis on suunatud konfidentsiaalsele teabele ligipääsuga, rahavargusega ja lunaraha maksmisele sundimisega," lisas sisejulgeoleku ministeerium.

Ministeerium hoiatas, et Venemaal on võimalus rikkuda või halvata küberrünnakutega USA kriitiliselt tähtsaid võrgustikke ja et Vene agendid jätkavad pea kindlasti USA tööstuse ja kõikide valitsustasandite sihtimist.

"Venemaa suudab tõenäoliselt sooritada küberrünnakuid, mis toovad kaasa vähemalt paariks tunniks või päevaks kohatisi tagajärgi, ja töötab ilmselt välja võimalusi raskemategi tagajärgede põhjustamiseks," kirjutas ministeerium.

Ametkond märkis, et Hiina jätkab USA-s majandusluurekampaaniat ja ohustab USA taristut küberrünnakutega. Asjatundjate hinnangul suunab Peking tuleval aastal oma rünnakud tööstusele, riigikaitsele, tervishoiule, transpordile ja energeetikale. Küberrünnakutega üritatakse saada teavet COVID-19 ravi ja vaktsiinide kohta, millega Venemaa ja Hiina juba tegelevadki.

"Kui ameeriklased selle ettekande läbi loevad, saavad nad rohkem teavet kodumaad ähvardavate tavapäraste ohtude kohta nagu terrorism ja organiseeritud kuritegevus. Kuid arvan, et nad mõistavad niisamuti, et põrkame kodumaal kokku märkimisväärse ohuga sellistelt riikide poolt nagu Hiina, Venemaa ja Iraan," ütles ministri kohusetäitja Chad Wolf.