Trahvide tegemiseks peab linn Russalka liikluskaamera riigile üle andma

Nii mõnigi Russalka juures kiirust ületanud autojuht on ilmselt märganud, kuidas liikluskaamera teeb pilti ja jäänud oma trahvi ootama. Mida aga ei tule, on trahv.

Trahvida saab rikkujaid riik, mitte omavalitsus. Selleks peab linn omakorda kaamerad maanteeametile üle andma. See protsess on Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul aeglane.

"Me vaatasime, kas on võimalik see kuidagi üle anda tasuta, mis eeldab volikogu otsust. Või on võimalik kokku leppida maanteeametiga, et see on ühe euro eest. See on puhtalt juriidiliste nüansside taga," ütles Novikov.

Maanteeamet ei soovinud teemat kommenteerida ja sealt öeldi vaid, et ametlikult ei ole Tallinna linn selles küsimuses nende poole pöördunud. Novikovi sõnul aga läbirääkimised maanteeametiga käivad.

Tallinnas olevatest liikluskaameratest saadavadki trahve välja praegu vaid Kristiine ristmiku kaamerad, need on üle antud maanteeametile ja see leping ootab nüüd pikendamist. Järvavana tee tunneli lõpus asuv kaamera ei tööta üldse. Küll aga fikseerivad seal kiirust teised kaamerad ja väga suurtest piirkiiruse ületamistest annab Tallinn teada politseile, kes on seejärel rikkujaid ka trahvinud.