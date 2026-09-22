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USA rõhutas enne Trumpi ja Xi kohtumist oma toetust liitlastele Aasias

Välismaa
Lõuna-Korea välisminister Cho Hyun (vasakul), USA välisminister Marco Rubio ja Jaapani välisminister Toshimitsu Motegi esmaspäeval New Yorgis peetud kohtumise eel.
Lõuna-Korea välisminister Cho Hyun (vasakul), USA välisminister Marco Rubio ja Jaapani välisminister Toshimitsu Motegi esmaspäeval New Yorgis peetud kohtumise eel. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Ameerika Ühendriigid kinnitasid esmaspäeval taas oma pühendumust Aasia võtmetähtsusega liitlaste Jaapani ja Lõuna-Korea kaitsmisele ning kõik kolm riiki väljendasid toetust Taiwanile enne sel nädalal toimuvat USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina liidri Xi Jinpingi tippkohtumist.

Analüütikute sõnul kardavad USA liitlased, et Trump võib Pekingiga majanduskokkuleppe saavutamise nimel teha Xi-le järeleandmisi, sealhulgas Taiwani küsimuses ja kaubanduses, kui ta võõrustab Xi-d neljapäeval Washingtonis Valges Majas.

Ametnike sõnul soovivad nii Jaapani peaminister Sanae Takaichi kui ka Lõuna-Korea president Lee Jae Myung kohtuda USA presidendiga New Yorgis toimuva ÜRO Peaassamblee ajal. Kõik kolm peaksid teisipäeval seal ka kõne pidama.

USA välisminister Marco Rubio kohtus esmaspäeval New Yorgis Lõuna-Korea välisministri Cho Hyuniga ja Jaapani välisministri Toshimitsu Motegiga.

Nad tegid ühisavalduse, milles lubasid ilmselt Hiinale viidates kindlalt vastu seista nende sõnul "majanduslikule survestamisele ning turuvälistele poliitikatele ja tavadele" ning "meelevaldsetele ekspordipiirangutele, mis häirivad tarneahelaid".

Samuti tervitasid nad uue kolmepoolse konsultatsioonimehhanismi käivitamist majandusjulgeoleku valdkonnas. See on osa laiematest jõupingutustest tarneahelate tugevdamiseks ning koostöö tihendamiseks kriitilise tähtsusega tehnoloogiate alal.

USA kinnitas oma kaitselubadust

Ühisavalduses öeldi, et USA kinnitab taas oma raudkindlat pühendumust Jaapani ja Lõuna-Korea kaitsele, mida toetab Ameerika sõjaline jõud, sealhulgas tuumavõimekus, ning kinnitab ka oma laiendatud heidutuse kohustusi Jaapani ja Lõuna-Korea ees.

Avalduses öeldi, et ministrid rõhutasid oma pühendumust tugevale julgeolekukoostööle ning rahu ja stabiilsuse säilitamise tähtsusele üle Taiwani väina. Samuti väljendasid nad toetust nende sõnul "Taiwani sisukale osalemisele asjakohastes rahvusvahelistes organisatsioonides".

Taiwani valitsus tervitas neid avaldusi.

Taiwani välisministeerium ütles oma avalduses, et uuendatud ühine avalik toetus rahu ja stabiilsuse säilitamisele näitab, et Taiwani väina julgeolekust on saanud tema sõnul "rahvusvahelise kogukonna tugev konsensus".

Põhja-Koread puudutavas küsimuses kinnitasid ministrid taas oma kindlat pühendumust selle täielikule loobumisele tuumarelvadest ning kutsusid Põhja-Koread üles dialoogi taasalustama.

Lisaks murele Taiwani pärast – demokraatlikult juhitud saare pärast, mida Hiina peab enda osaks – jälgivad analüütikute sõnul USA liitlased tähelepanelikult kõiki Trumpi ja Xi tippkohtumisel tehtavaid avaldusi kaubanduse teemadel, et hinnata nende mõju oma konkurentsivõimele võrreldes Hiinaga. Isegi tagasihoidlik kaubanduspiirangute leevendamine Pekingile võib nende positsiooni nõrgendada.

Takaichi pahandas Pekingit eelmisel aastal, öeldes, et Tokyo võib sattuda Taiwani ümber puhkeva konflikti osaliseks. Samal ajal on Soul ja Washington pidanud läbirääkimisi Lõuna-Korea 350 miljardi dollari suuruse USA-sse investeerimise paketi üksikasjade üle. Pakett lepiti kokku eelmisel aastal sõlmitud kaubandusleppe raames.

Esmaspäeval kutsus üks Lõuna-Korea opositsioonipoliitik üles investeerimispaketti parlamendis põhjalikult kontrollima, hoiatades, et energiaprojektide üle peetavad läbirääkimised võivad jätta Lõuna-Korea kandma ebaproportsionaalselt suuri finantsriske.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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