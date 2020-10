Teadusnõuda, terviseamet ja sotsiaalministeerium väljendasid valitsusele seisukohta, et tervise vaatest oleks mõistlik eneseisolatsiooni aega praeguselt 14 päevalt lühendada kümne päevani nii välismaalt saabujatele kui ka nakatunute lähikontaktsetele.

Valitsus seda aga ei toetanud, leides, et üle tuleb vaadata testimise korraldus, millega peaks tagatama see, et lähikontaktne pole nakatunuga kokku puutunud, et sellist ühetaolist lähenemist rakendda. Arutelu isolatsiooniaja lühendamise üle jätkub valitsuses järgmisel nädalal.

"See debatt jäi praegu pooleli, et kas me peame õigeks teha testi eneseisolatsiooni perioodi keskel või siis selle perioodi lõpus või tuleks seda teha lähtuvalt konkreetsest olukorrast. Kuna ajaline raam oli piiratud, siis see debatt jätkub," selgitas sotsiaalminister Tanel Kiik ERR-ile.

Kiik ütles, et välismaalt saabujaid testitakse sadamates ja lennujaamas üles seatud testimispunktide tõttu laialdaselt ja seda võimalust kasutatakse aktiivselt, sest alternatiiv on jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Negatiivne testivastus võimaldab aga kohe tööle naasta.

Keerulisem on lähikontaktsetega, kelle kategooria kui selline on väga lai – alates pereliikmetest ja lõpetades kolleegidega, nii võivad ka kokkupuuteaeg ja -viis tugevalt varieeruda. Näiteks pereliige puutub ilmselt iga päev haigega kokku, kolleegil või tuttaval pruukis ehk vaid 15 minutit haigega samas ruumis või ühistranspordis kõrvuti viibida.

"Päris ilma testita eneseisolatsiooniaega lähikontaktsetel lühendada ei pea õigeks ei terviseamet ega COVID-19 teadusnõukoda, kuna sellisel juhul see jääkrisk on lihtsalt piisavalt kõrge. Nüüd ongi küsimus, et kui me läheme seda eneseisolatsiooni perioodi lühendama, siis on üks ettepanek, mida pakutud, et viimasel päeval ehk kümnendal päeval tuleks teha koroonaviiruse test, mis annabki siis selle lühendamise efekti. Teine variant on see, et me teeme selle testi kuskil seal perioodi keskel," tõi Kiik näiteks.

Välismaalt saabujate puhul hindab ta seda lihtsamaks, aga lähikontaktsete puhul tuleb vaadata, kuidas tagada see, et eneseisolatsioonikohustus lõppeb nakkusohutul inimesel.

Seega kehtib 14-päevane eneseisolatsiooninõue seni kõigile ühetaoliselt edasi.

Peaminister Jüri Ratas teatas hiljem sotsiaalmeedias, et valitsus jätkab tegevustega, mis tagavad, et meie igapäevane käitumine aitaks järjepidevalt koroonaviiruse leviku vastu.

"Otsustamisel on ajutise öise alkoholi müügi piiranguga jätkamine, eneseisolatsiooni lühendamine 14 päevalt 10-le ja esimeste haiguspäevade hüvitamine," teatas peaminister.

Öine alkoholimüügipiirang jätkub

Valitsus otsustas pikendada ka öise alkoholimüügi piirangut. Kui varasema otsusega pidi südaööst hommikul kella seitsmeni kehtiv müügipiirang lõppema 24. oktoobrist, siis uue otsusega pikendati seda veel kuu võrra ehk praeguse plaani järgi 29. novembrini.

Lisaks tegelevad juristid küsimusega, kuidas tagada, et baarid ja ööklubid öisest alkoholimüügipiirangust skeemitamisega mööda ei hiiliks. Iseäranis on sellega olnud muret Tallinnas.

Ametlikud otsused võtab valitsus vastu neljapäeval.