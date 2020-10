Otsuse peaks volikogu tegema detsembris. Vallal on tekkinud kahtlused, et parki pole võimalik rajada riigikaitseliste piirangute tõttu. Seni pole teada ka selle põhiparameetrid.

Vallavanem Mikk Lõhmuse sõnul on oht, et ühendusliinide tõttu võib raiutav metsaala olla märksa suurem, kui alguses arvati.

Arendaja hinnangul tuleks jätkata eriplaneeringuga, sest sellega kaasnevad uuringud annaksid kohalike küsimustele selged vastused.

"Aasta aega on tegeletud sellega, et hakata nüüd uurima neid erinevaid asjaolusid, mis võivad või ei või takistada selle tuulepargi tekkimist. Tänaseks on see programm kokku pandud ja praeguseks hetkeks ei ole meile teada ühtegi takistust, miks peaks seda planeeringut täna lõpetama," ütles Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmuse sõnul on küsimus selles, et kui planeering algatati, siis olid vallal teatud lähtetingimused. "Täna lisaks teatavaks saanud küsimused muudavad meil ju lähtetingimusi. Tegelikult me ei saa sama otsuse alusel edasi minna. Kasvõi needsamad ülekandeliinide küsimused. See ei ole selline väike asi, mida uurida mingis teises või kolmandas etapis. See on ikka väga ulatuslik metsaraie küsimus," märkis Lõhmus.