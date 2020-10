Hollandi ettevõte ostis Saare Wind Energys osaluse

Saaremaa ettevõte rajab alates 2015. aastast Edela-Saaremaale 200 ruutkilomeetri suurusele alale tuuleparki, mis toodaks üle 1000 MW elektrit, vahendab Reve.

"Tänu koostööle Van Oordiga saab Saare Wind Energy oma arendusprotsessi muuta tõhusamaks, sest omavahel liidetakse nii rahaline koostöö kui ka teadmised. Saare Wind Energyl on kohalike tingimuste ja keskkonnamõju hinnangute kohta vajalikud teadmised ning Van Oord on ennegi sarnastesse tuuleparkidesse investeerinud," teatas Hollandist pärit ettevõte.

Kokkulepe kahe ettevõtte vahel sõlmiti selle aasta jaanuaris ning mais teatas valitsus, et tuulepargi rajamiseks on kõik tingimused täidetud.

Lisaks sõlmisid septembris Eesti, Läti, Leedu, Poola, Taani, Saksamaa ja Rootsi Läänemere-äärsete riikide tuuleenergeetika deklaratsiooni, mis tihendab omavahelist koostööd.

"Hübriidprojektid nagu meretuulepargid, mis on ühendatud ka naaberriikidega omandavad energeetika infrastruktuuris üha rohkem tähtsust. /---/ Saaremaa meretuulepark on ainulaadne võimalus sellise projekti jaoks," teatas Van Oord ja lisas, et selle rajamise kaudu saab Eesti astuda esimesed sammud deklaratsiooni visiooni täitmiseks.