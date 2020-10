Lätis oli uusi juhtumeid 188. Teste tehti kokku 5312, positiivsete testide osakaal oli 3,5 protsenti.

Tegemist on rekordi kordamisega: sama palju nakkusjuhte registreeriti ka 16. oktoobril.

Hetkel vajab Lätis haiglaravi 79 koroonapatsienti, kellest kuue seisund on raske.

Leedus kokku 4483 aktiivset juhtumit

Leedus on koroonaviiruse diagnoosi saanud kokku 8239 inimest. Viiruse tagajärjel on surnud 120 inimest, 37 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel.

Riigis on praegu 4483 aktiivset koroonanakkust. Paranenud on 3599 haiget. Isolatsioonis viibib 31 859 inimest.

Soomes lisandus 222

Soomes oli uusi juhtumeid 222, neist 117 Helsingis ja Uusimaal.

Viiruse tagajärjel suri neli inimest, teatas kolmapäeval terviseamet.

Viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on 50,1. Kõrgeim on näitaja Vaasa piirkonnas – 332,1, madalaim Kainuus – 4,2.

Haiglas on 65 koroonapatsienti, neist seitse intensiivravil.