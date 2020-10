Leedus registreeriti uus rekord - 424 koroonaga nakatunut

Leedu teatas neljapäeval 424 uuest koroonaviirusega nakatunust, mis on uus ööpäevane rekord. Kokku testiti ööpäevaga 10 212 inimest.

Leedus on tegemist juba järjestikku teise koroonanakkuste rekordiga, kolmapäeval teatas riigi tervishoiuamet 311 uuest nakatunust, vahendas riigi ringhääling.

Lisaks suri ööpäevaga COVID-19 tõttu viis inimest ning muul põhjusel suri veel üks koroonaga nakatunud inimene.

Uutest nakkusjuhtumitest 200 registreeriti Vilniuses, 80 Kaunases, 38 Šiauliais, 30 Klaipedas, 24 Mariampole maakonnas.

Välismaalt on pärit seitse nakatumisjuhtumit: viirust kandis kaks Venemaalt, üks Hispaaniast, Belgiast, Prantsusmaalt ja Rumeeniast tulnud inimest.

Leedus on praegu 4727 koroonahaiget, paranenud 3773, neist viimase ööpäevaga paranes 174 inimest.

Leedus on tehtud 925 758 COVID-19 testi, neist 10 212 viimase ööpäeva jooksul.

Lätis 161 uut nakatunut

Lätis tehti viimase ööpäevaga rekordilised 5510 koroonaviiruse testi, avastati 161 uut nakatunut, teatas riigi haiguste ennetuse ja kontrolli keskus (SPKC).

Viimase ööpäevaga viidi haiglasse 31 COVID-19 patsienti, kokku on haiglas 105 koroonahaiget, neist seitsme seisund on raske, vahendas Läti ringhääling. Ööpäevaga suri kaks koroonapatsienti, mõlemad vanemad kui 80-aastased.

Läti viimase kahe nädala nakatumiste määr 100 000 elaniku kohta oli neljapäeval 83,5, olles ööpäevaga tõusnud rohkem kui kümne punkti võrra.

Soomes 184 uut nakatunut

Soome terviseamet teatas neljapäeval 184 uuest koroonaviirusega nakatunust, neist 102 avastati Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonnas, Helsingis endas 47 nakatunut, vahendas Helsingin Sanomat.

Kõige kõrgem on nakatumismäär Vaasa piirkonnas, kus viimase kahe nädala nakatunute arv 100 000 inimese kohta on 327. Helsingi haiglapiirkonna sama näitaja on 86,8, Kesk-Soomes 76,6, teistes piirkondades alla 35.

Kokku on Soomes pandeemia algusest saadik registreeritud 14 255 nakatumist

Kolmapäevase seisuga oli Euroopa haiguste kontrolli ja annetuskeskuse (ECDC) andmeil Leedu nakatumismäär 102,8, Lätil 73,7, Soomel 52,9ja Eestil 35,3.