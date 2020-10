"Valitsus jõudis põhimõttelisele otsusele, mis puudutab eneseisolatsiooni perioodi lühendamist nii välismaalt saabunute kui ka lähikontaktsete puhul," ütles Kiik ERR-ile.

Kiik rääkis, et ametlik valitsuse korraldus tuleb neljapäeval ja tõenäolselt see jõustub uue nädala esmaspäevast.

"Edaspidi on võimalik välismaalt saabudes valida, kas kahe testi tegemise või kümnepäevase eneseisolatsiooni vahel. Ja on ka alternatiiv neile, kes on lähikontaktseks kuulutatud. Kui neil ei ole haigussümptomeid, siis nad saavad teha kümnendal päeval testi ja kui see osutub negatiivseks, siis loetakse nende eneseisolatsiooni periood lõppenuks," rääkis Kiik.

Kiige sõnul annab see inimestele võimaluse naasta kiiremini tööellu.

Rääkides kõrge nakatumisega Leedust, ütles Kiik, et Balti-Soome piirkonna erireegel ei ole nakkusohtu kasvatanud ja selle muutmiseks vajadus puudub.

Kiik rääkis, et kolme nädala jooksul on Eestisse koroonaviirust välismaalt toodud 160 juhul, nendest Leedust vaid kaks. Kolm juhtumit on toodud Soomest ja Lätist mitte ühtegi.

Leedus registreeriti ainuüksi eile 766 uut koroonaviirusesse nakatunut.