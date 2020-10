Perearst Le Vallikivi ütleb, et perearsti poole pöördutakse praegu kõige rohkem vaimse tervise probleemidega. Ülemiste hingamisteede viirusnakkuste üle kurdetakse vähem kui tavaliselt sügiseti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ilmselt on koroonameetmed ehk siis distantsi hoidmine, eraldumine, kätepesu ja maski kandmine ikkagi ära hoidnud väga suure hulga erinevaid ülemiste hingamisteede viirusnakkusi Küll aga on ikkagi on inimeste vaimsele tervisele mõjunud kaunis muserdavalt. See on asi, millega me päris-päris palju tegeleme," rääkis Vallikivi.

Tänavu pole Eestis siiani veel keegi grippi jäänud ning nii perearst Le Vallikivi kui ka terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp ütlevad, et ka varasematel aastatel pole oktoobri lõpus gripihooaeg veel käes. Praegu võib vaid oletada, et seekord jääb grippi vähem inimesi.

"Täna on teada, et lõunapoolkeral oli haigestumus oluliselt väiksem kui see oli eelnevatel aastatel gripihooaegadel olnud. Just siis tingitult Covid-19 ennetusmeetmetest. Ja teame ka seda, et tavaliselt ikkagi gripp liigub lõunapoolkeralt põhjapoolkerale. Me näeme, et kui lõunapoolkeral oli haigestumus väiksem siis ka Eestis ja põhjapoolkeral saab see nii olema," rääkis Sepp.

Koroonaviirusesse nakatumiste arvult on olukord Eestis võrreldes teiste Euroopa riikidega praegu hea. Sepp ütleb, et kui siiani on olnud nii, et kui on tõusnud koroonasse nakatunute arv siis suureneb ka ülemiste hingamisteede viirustesse nakatumine. Hetkel on olukord muutunud.

"Viimastel nädalatel on olnud näha, et Covid-19 on natukene rohkem pead tõstnud kui teised haigused. Seda väidavad ka perearstid, et inimesed ei pöördu nii tihti arsti poole respiratoorsete haiguste tõttu," rääkis ta.

Nädala või paari pärast selgub, kas koolivaheaeg on mõjutanud koroonaviirusesse nakatumiste arvu.