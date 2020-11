Terviseameti sõnul on muudesse viirushaigustesse nakatumine langenud

"Septembris koolitulemise järgselt haigestumus kasvas respiratoorsetesse haigustesse, mis on ka loomulik - kui inimesed tulevad kokku, siis nad n-ö vahetavad oma viiruseid. Täna me oleme selle laine ületanud ja seetõttu on ka haigestumus langenud. Eks me saame näha, mis meil saab pärast lühikest vaheaega, kas sellest tekib mingi muutus või mitte," selgitas terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp "Aktuaalsele kaamerale".