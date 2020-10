Neljapäeval on ülemaailmne insuldipäev. Selleks, et saada infot, kuidas paremini insuldiga hakkama saada, on Ida-Viru keskhaigla toonud Jõhvis Pargi keskusesse rändnäituse.

2. novembrini Jõhvis avatud rändnäitus on osa üle-eestilisest pilootprojektist, mille tulemusena peaks insult kui haigus saama Eestis paremini kontrolli alla. Nelja raviasutuse eestvedamisel toimuva projektiga soovitakse senisest paremaks muuta teadlikkust insuldist, luua ühtset ja digitaalset raviplaani ning efektiivistada haigusest taastumise teekonda.

"Üks projekti eesmärke on muuta inimese insuldijärgne raviteekond inimesekesksemaks, inimesesõbralikumaks. Kui see varem on olnud küllaltki killustunud, siis nüüd on inimesel teada, mis temast saab, kust ta mida saab, tal on olemas terve selle raviteekonna vältel kindel haiglapoolne kontaktisik, kelle poole ta saab pöörduda igasuguse murega ja kes aitab tal planeerida vajalikke raviteenuseid," sõnas Ida-Viru Keskhaigla insuldi raviteekonna projektijuht Evelin Kruusalu.

Ida-Viru Keskhaiglas on projekti ettevalmistustöö etapist jõutud praktilisse faasi. "Kolmandas kvartalis alustasime me reaalselt patsientide kaasamist projekti. Nende peal me vaatame, kuidas meie testitavad lahendused toimivad," rääkis Kruusalu.

Insulditeemalised arendusprojektid lõpevad järgmise aasta lõpus. "Ideaalis on see, et meie testitavate lahenduste najal saab tagasi vaadata, milline lahendus kõige paremini töötas, ja selle saabki võtta tulevikus tervisemaastikul kasutusse, et inimestel oleks parem olukord pärast sellist järsku saabuvat rasket haigust," ütles projektijuht.

Haigekassa toel erinevate insuldi raviteekonna arendusprojektidega tegelevate insuldikeskuste ühiseks väljundiks on veebileht insult.ee, mis peagi saab uue sisu.