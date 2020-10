Repinski väljaheitmise poolt oli kuus ning vastu üks juhatuse liige, ütles ERR-ile piirkonna esimees Marek Kullamägi.

Repinski väljaheitmise kohta teeb lõpliku otsuse erakonna juhatus. Kullamägi hinnangul võib juhatus aga asuda Repinski poolele ning jätta ta erakonna liikmeks.

"Meie piirkonna juhatus tegi, mis on maksimaalselt võimalik teha põhikirja järgi. Edasi on pall Tallinna jäes. Kas me viskame ta välja või mitte, see ei ole meie otsustada," lausus Kullamägi, kelle sõnul on Keskerakonna maine Ida-Virumaal saanud Repinski tegevuse tõttu "väga tugevalt kannatada".

"Arvestades, et varsti peab Keskerakond minema (kohalikele) valimistele. Keskerakonna asja ajab kohalik juhatus, mitte mingisugused Tallinna poolt toetatud tegelased," ütles Kullamägi.

Kullamägi sõnul ei seisa Repinski Ida-Virumaal mitte Keskerakonna, vaid isiklike huvide eest.

Ida-Virumaa keskerakondlaste juhi sõnul valiti Repinski parlamenti selleks, et ta esindaks seal maakonna elanike huve. "Aga selle asemel näeme, et ta tegeleb revolutsioonide korraldamisega Jõhvis," leidis Kullamägi. Tema sõnul on Repinski isikukultusest lähtuv manipulaator, kes leiab, et Jõhvit tohib juhtida ainult tema.

"Nikolai Ossipenko (mõjukas ärimees Ida-Virumaal - toim.) raha eest välja antavas ajalehes Panorama avaldatakse pidevalt artikleid, milles räägitakse, et kõik investeeringud tulevad Jõhvi ainult tänu temale (Repinskile - toim.), et vald püsib ainult tema najal. Tekib tunne, et Jõhvile ei ole vaja ei volikogu ega vallavalitsust, sest Repinski saab kõigega üksi hakkama," rääkis Kullamägi.

Kullamägi meenutas, et tänavu juunis visati Repinski algatusel Keskerakonnast välja Jõhvi vallavolikogusse ning Keskerakonna piirkonna juhatusse kuulunud Artur Seppern ja Eduard East. Tema hinnangul rikkus Repinski seda tehes Keskerakonna põhikirja, kuna sellised otsused peaksid olema piirkonnaorganisatsiooni pädevuses.

Lisaks ei ole Kullamägi rahul ka sellega, et Repinski ei küsinud Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna juhatuselt luba uue koalitsiooni moodustamiseks Jõhvis.

Kullamägi rääkis, et kokku on Repinski oma tegevusega eksinud Keskerakonna põhikirja eetikakoodeksi 13 punkti vastu.