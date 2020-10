"Koostame praegu ettepanekut, milles esitatakse täpsemad põhjendused. Aga kõik algas juba 2018. aastal, kui Repinski sai Jõhvi vallavanemaks. Pärast seda algas vallaametnike suhtes terror ja genotsiid," rääkis Keskerakonna Ida-Viru piirkonna esimees Marek Kullamägi ERR-i venekeelsele uudisteportaalile.

Tema sõnul on põhimõtteliselt normaalne, kui uus võim vahetab mõned ametnikud välja, aga seda ainult juhul, kui neile on olemas alternatiiv.

"Aga midagi sellist siin ei olnud. Repinski ei seisa mitte Keskerakonna huvide eest, vaid teenindab oma sponsorite huve ja tellimusi. Kõik see lõppes sellega, et ta pani ameti maha ja lahkus riigikogusse," ütles Kullamägi.

Ida-Virumaa keskerakondlaste juhi sõnul valiti Repinski parlamenti selleks, et ta esindaks seal maakonna elanike huve. "Aga selle asemel näeme, et ta tegeleb revolutsioonide korraldamisega Jõhvis," leidis Kullamägi. Tema sõnul on Repinski isikukultusest lähtuv manipulaator, kes leiab, et Jõhvit tohib juhtida ainult tema.

"Nikolai Ossipenko (mõjukas ärimees Ida-Virumaal - toim.) raha eest välja antavas ajalehes Panorama avaldatakse pidevalt artikleid, milles räägitakse, et kõik investeeringud tulevad Jõhvi ainult tänu temale (Repinskile - toim.), et vald püsib ainult tema najal. Tekib tunne, et Jõhvile ei ole vaja ei volikogu ega vallavalitsust, sest Repinski saab kõigega üksi hakkama," rääkis Kullamägi.

Kullamägi meenutas, et tänavu juunis visati Repinski algatusel Keskerakonnast välja Jõhvi vallavolikogusse ning Keskerakonna piirkonna juhatusse kuulunud Artur Seppern ja Eduard East. Tema hinnangul rikkus Repinski seda tehes Keskerakonna põhikirja, kuna sellised otsused peaksid olema piirkonnaorganisatsiooni pädevuses.

Lisaks ei ole Kullamägi rahul ka sellega, et Repinski ei küsinud Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna juhatuselt luba uue koalitsiooni moodustamiseks Jõhvis.

Kullamägi rääkis, et kokku on Repinski oma tegevusega eksinud Keskerakonna põhikirja eetikakoodeksi 13 punkti vastu.

"Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna juhatuses ei ole praegu mitte ühtegi inimest, kes Repinskit toetaks. On küll neid, kes on erapooletud, kuna ei taha temaga tülli minna, kuid täiesti kindlasti ei kiida keegi 11 liikmest tema tegevust heaks," rääkis Kullamägi.

Tema sõnul võtab piirkonna juhatus 30. oktoobril vastu ettepaneku Repinski erakonnast väljaviskamiseks ning 2. või 3. novembril on see juba Keskerakonna juhatuse laual Tallinnas.

Repinski ütles ERR-ile, et ei karda Ida-Virumaa allorganisatsioonis ettevalmistatavat ettepanekut, kuna teab, et tal on piirkonnas vastaseid ning tõi nimeliselt välja Kullamägi. "Nagu öeldakse - las koerad hauguvad, karavan läheb edasi," ütles ta ja lisas, et pooldab erakonnasisest konkurentsi.

Repinski tervitas võimalust, et saab Jõhvis toimuvat arutada Keskerakonna juhatuses Tallinnas.

Keskerakonna juhatuse liige Jaak Aab ütles, et ei tea Ida-Virumaa piirkonna algatusest Repinski väljaviskamise kohta midagi, kuid ütles, et sellise avalduse laekumisel seda arutatakse. Ta lisas, et tavaliselt ei otsustata kellegi väljaviskamist hääletamise teel, vaid püütakse leida konsensus.