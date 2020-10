Valgast tulnud Jõhvi uue vallavanema eesmärk on võimusuhete parandamine

Jõhvis on vallavanema koht kuulunud viimastel aastatel Keskerakonnale, kuid Ida-Virumaalt pole keskerakondlased suutnud sobivat kandidaati leida. Mustvee volikogu liikmena Jõhvit juhtima tulnud Max Kauri vahetas vallavanema kohal välja Valga volikogu liige Jüri Konrad.

Eelmise aasta kevadel riigikokku läinud Martin Repinski asemel Jõhvi vallavanemaks valitud Max Kaur muutus Keskerakonnale ja nende koalitsioonikaaslastele Jõhvis järk-järgult valla juhina ebasobivaks. Opositsiooni kuuluva Niina Neglasoni sõnul kaotas Kauri Jõhvist äraminekust eelkõige Keskerakond.

"Kui Max Kaur oleks jätkanud, siis ta oleks siin üles ehitanud ilusa Keskerakonna ja ma arvan ka, et ausa Keskerakonna," nentis Neglason.

Jõhvis vähem kui seitsme aasta jooksul kaheksandaks vallavanemaks valitud Jüri Konrad tõi oma tugeva küljena esile suhtlusoskuse. Häältega 11:10 valla juhiks valitud Konrad avaldas lootust, et ta suudab Jõhvis aastaid keerulisena püsinud võimusuhteid parandada.

"Võibolla ma ei ole rahvamassi ees suur sõnade loopija, ma tahaks rohkem teha ja vähem rääkida. Aga inimestega oskan rääkida nelja silma all, kuue silma all. Eesmärk on meeskonda katsuda koos hoida ja saavutada kõigepealt siin töörahu," ütles Konrad.

Opositsiooni esindajana nentis Niina Neglason, et Jüri Konrad pole vallavanemana Jõhvile kõige parem variant. "Ma olen aastaid volikogus olnud ja meile on tulnud kandideerima erinevaid inimesi, kuid mitte kunagi pole tulnud nii palju negatiivset infot kui selle inimese kohta. Eile oli postkast selliseid kirju täis," tunnistas Neglason.

Aasta alguses Valgas abivallavanema kohalt tagandatud Jüri Konradile Jõhvi opositsiooni arvamus üllatusena ei tulnud. "Eks see on opositsiooni roll otsida ainult negatiivset, aga ma kutsun veel kord opositsiooni koostööle. Arvan, et sõbralikult edasi minek tuleb Jõhvile ainult kasuks," sõnas Jõhvi uus vallavanem.

Jõhvi vallavanema töö kõrvalt lubas Jüri Konrad jätkata ka Valga vallavolikogu liikmena.

Jõhvi abivavallavanemaks valiti Evelyn Danilov (Isamaa) ja Toomas Nael (parteitu). Jõhvi volikogu esimeest neljapäevasel volikogu koosolekul ei valitud.

Jõhvis umbusaldati vallavalitsuse liikmeid ja volikogu esimeest Niina Neglasoni 24. septembri volikogu istungil.