Kohus kuulutas teisipäeval otsuse, milles tunnistas Semilarski süüdi AS-iga Eviko seotud toimingupiirangu rikkumises ja AS-iga Aqua Marina seotud toimingupiirangu rikkumises seoses kolme Tartu linnavalitsuse istungiga aastal 2017 ja ühe linnavolikogu istungiga samal aastal.

Kohtu hinnangul nähtub Tartu linnavalitsuse istungi protokollidest, et istungitest osa võtnud Semilarski ei taandunud kordagi AS-iga Evikoja AS-iga Aqua Marina seotud küsimuste arutelust, sh otsustuste vastuvõtmisest.

Linnavalitsuse otsustusest sõltus aga see, et mingi konkreetne asi saaks töösse minna ja kuivõrd sisuliselt võib tekkida olukord, kus linnavalitsuse liikmed ei jõua konsensuslikule otsustusele, mis omakorda tähendaks otsustuse vastu võtmiseks hääletamist, võib tekkida olukord, kus linnavalitsuse liikme häälel on määrav jõud, et otsus saaks häälte enamusega vastu võetud.

Karistuse mõistmisel asus kohus seisukohale, et Semilarski karistamine vangistusega ei ole põhjendatud, vaid piisab rahalisest karistusest. Kohus mõistis mehele rahalise karistuse 250 päevamäära (päevamäär 70,12 eurot) suuruses ehk 17 530 eurot. Karistusaja hulka arvestatakse Semilarski kahtlustatavana kinnipidamise aeg, seega tuleb kandmata karistuseks lugeda 241 rahalise karistuse päevamäär ehk 16 898,92 eurot. Rahaline karistus tuleb tasuda ositi alates kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul.

Kohus otsustas Semilarski mõista osaliselt õigeks süüdistuses toimingupiirangu rikkumises AS-iga Rand & Tuulberg Grupp ja AS-iga Vallikraavi Kinnisvara seotud toimingute tegemisel ja otsuste vastuvõtmisel. Kohus tuvastas, et Semilarski ja Aivar Tuulberg ei ole isiklikult tuttavad ega käi omavahel läbi.

Semilarski tunnistati osaliselt õigeks ka AS-iga Aqua Marina seotud toimingute tegemisel ja otsuste vastuvõtmisel.

Lisaks mõistis kohus Semilarski kasuks Eesti riigilt välja 46 476,37 eurot valitud kaitsjale makstud tasu katteks. Menetluskuludena tuleb Semilarskil tasuda riigieelarvesse sundraha 876 eurot.

Süüdistuse kohaselt osales Tartu endine abilinnapea Semilarski aastatel 2015 kuni 2017 kokku enam kui kolmekümnel korral linnavalitsuse istungitel otsuste vastuvõtmises või nendele eelnenud toimingute tegemises, millest oleks end isiklike huvide tõttu pidanud taandama. Toimingud ja otsused, millest Semilarski end ei taandanud, olid muu hulgas seotud Tartu linnas tegutsenud äriühingutega, mille omanike või juhtidega ta töövälisel ajal isiklikul tasandil aktiivselt suhtles.

Kohtuotsus pole jõustunud ja selle saab seitsme päeva jooksul edasi kaevata.