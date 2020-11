Voog: USA osariikide küsitluste puhul olid väga suured vea piirid

Uuringufirma Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ütles, et kuna USA osariikide küsitluste vea piirid olid väga suured, siis see praktiliselt ei võimaldagi prognoose teha.

"Selle info põhjal, mida meedias avaldati, oli küll väga raske prognoose teha. Selge see, et üleriigiliselt populaarsem on Biden, aga osariikide valimid olid nii väiksed ja arvestades, et nende kahe kandidaadi eelistus oli ligikaudu 50 protsendi lähedal ja kus maksimaalne viga on pluss miinus viis kuni seitse protsenti, siis see ei võimaldagi mingeid prognoose teha," ütles Voog ERR-ile.

Voog rääkis, et osariikide kaupa tehtavad uuringud näitasid, et Bidenil oli kindlalt 183 ja Trumpil kuskil üle 100 valijamehe toetus.

"Osariikide lõikes [üleriigiliselt] tehtud uuringud olid valimiga 400, 800 või 1000 inimest," ütles Voog.

"See, mis puudutab prognoose sellele, milline on Bideni ja Trumpi üleriigiline populaarsus, siis selge on see, et Biden saab ülekaalu. Ma arvan, et siin suuri erinevusi ei ole. Biden on selgelt üleriigiliselt eelistatuim kandidaat," ütles Voog veel.

USA presidendivalimiste eelsed arvamusuuringud näitasid demokraatide presidendikandidaadi Joe Bideni edu praeguse presidendi Donald Trumpi ees, kuid häältelugemine näitab kahe kandidaadi märksa võrdsemat seisu ning mitmes kaalukeeleosariigis, kus peeti Bideni võimalusi suuremaks, on võitmas Trump.