"Olukorrast riigis" arutas Trumpi kaotuse mõju üle Eesti poliitikale

"Lõhestamist toonitavad paremäärmuslased, Trumpi pooldajad. Usun, et paljuski on väited Ameerika ühiskonna lõhestamisest nende valimiskampaania osa, osa nende hirmutamiskampaaniast," rääkis Andrus Karnau. "Meenutan, et kui Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) sai võimule, siis saatsid EKRE liidrid koalitsioonikõnelusi ähvardustega, et juhul, kui me valitsusse ei saa, siis me tuleme tänavatele," lisas ta.

"Samuti on Keskerakonna poliitikud põhjendanud, et juhul, kui me EKRE-t ei võta valitsusse, võib juhtuda midagi veel hirmsamat. Seda skeemi lihtsustades me näeme lõhestamisega hirmutamise skeemi ka Ameerika Ühendriikide puhul," tõdes Karnau.

Harry Tuul oli siiski kahtlevam, leides, et väga järsku midagi ei muutu. "See, et neid inimesi valitakse Eestis või Ameerika Ühendriikides, on millegi sümptom ja see ei kao Bideni valimisega ära. Nende probleemidega tuleb edasi tegeleda, raske töö nüüd alles algab - majanduskriis, koroonakriis - ma ei usu, et uuel presidendil on imerohi, millega need probleemid kohe ära lahendada," rääkis Tuul.

Karnau rõhutas siiski, et seekordsetel USA valimistel on Eestile suurem mõju kui mõnel varasemal korral. "Seda eelkõige selles, et Eestis tooni andvad paremäärmuslased, eelkõige EKRE erakonnast, aga ka suur osa Isamaa liikmeid ja ka osa Keskerakonna liikmeid, kellele Donald Trump on olnud suureks eeskujuks - ennekõike stiil, kuidas ta poliitikat teeb, stiil, kus valefaktid, ropp suu ja taktitundetus - see eeskuju Eesti sisepoliitikas kaob. Inimesed, kes seni on arvanud, et enda poliitiliste eesmärkide nimel võib kõike suust välja ajada, saavad Ameerika Ühendriikide näitel aru, et isegi kui sellega õnnestub lühiajaliselt edu saavutada, siis pikaajaliselt seda edu ei tule. Minu arvates on väga tähtis, et selline rumaluste rääkimine, laiav poliitika, valetav joon Eesti poliitikas tõmbuks koomale ja veel parem kui kaoks täielikult," rääkis Karnau.

Tuul märkis, et on siiski skeptilisem. "Ma arvan, et Trumpi valimine andis rohelise tule sellisele poliitikale, õigustas seda ja see transformeerus ka Eestisse ja oli selliselt isegi pöördelisem (kui praegune muutus - toim.). Ma loodan küll, et ka nüüd võiks pööre toimuda, aga ma kardan, et see on tulnud siia pikemaks ajaks, et jääda - selline emotsioonidel ja faktidega mängiv ning tõest ja viisakusest kaugel olev poliitika," leidis Tuul.

Karnau hinnangul nende poliitikute ja ajakirjanduse asi, kes ei soovi sellist poliitikat, juhtida tähelepanu, et demokraatia saab toimida siis, kui avalikus ruumis teadlikult ei valetata.

Lisaks USA valimistele oli saateks jutuks koroonakriis, majanduse olukord ning ministrivahetus valitsuses, kus EKRE keskkonnaminister Rene Kokk loobus ametist ning erakond nimetas uueks ministrikandidaadiks Rain Epleri. Ajakirjanikud tõid välja, et nüüd Martin ja Mart Helme kõrvel ülejäänud kolm EKRE liikmest ministrit kõik väga tugevas sõltuvuses erakonna juhtidest.