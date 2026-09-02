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Kovalenko-Kõlvart: keskerakondlased tulevad saali, aga ei võta sedelit välja

Eesti
Anastassia Kovalenko-Kõlvart
Anastassia Kovalenko-Kõlvart Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ütles, et Keskerakonna seitse saadikut tulevad kolmapäeval presidendivalimisteks küll riigikogu saali kohale, kuid hääletussedeleid välja ei võta. EKRE saadik Anti Poolamets ütles, et EKRE saadikud saali ei tule.

"Vaba mandaadi põhimõte tuleneb põhiseadusest. Vaba mandaat tähendab seda, et sa võid hääletusel osaleda. Aga täpselt samamoodi tähendab see ka seda, et sa võid hääletusest mitte osa võtta. Ja see on juba pikemat aega meil kujunenud otsus, et me ei soovi selles protsessis osaleda. Me tegime otsuse, et tuleme kohale ja oleme saalis olemas, aga me ei võta sedelit välja. Ja see otsus on iga fraktsiooniliikme enda eraldi otsus," rääkis Kovalenko-Kõlvart "Terevisioonis".

Keskerakonnal on riigikogu fraktsioonis praegu alles jäänud seitse liiget.

"Me eile veel kogunesime ja arutasime seda ning iga fraktsiooni liige ütles, et ta tuleb kohale, aga ei võta sedelit välja. Kogu see protsess on selline, mida me ei peaks vabas demokraatlikus riigis järgima," leidis Keskerakonna poliitik.

EKRE poliitik Anti Poolamets ütles, et erakond teeb kell 11 meeleavalduse presidendi otsevalimisteks ja hoiab pöialt, et presidendivalimised läheks riigikogust valimiskogusse.

"Kell 12 meil ei ole huvilisi saali minna. Ehk meie toolid jäävad tühjaks. See on meie solidaarne otsus. Kui keegi tahab, võib ta saali kohale minna, aga ma ei näe, et neid oleks."

EKRE-l on riigikogu fraktsioonis üheksa saadikut.

Poolamets ütles ka, et praegune presidendivalimiste süsteem on kokku jooksnud.

"Üks kandidaat ilma debattideta. Me ei tea tema välispoliitilisi ega julgeolekupoliitilisi seisukohti," sõnas Poolamets ja leidis, et talle teeb muret ka võimude lahususe probleem.

"Et eelmiste valimiste edukaim erakond Reformierakond määrab presidendi, õiguskantsleri, riigikohtunikud, riigikontrolöri. Selle vastu aitakski presidendi otsevalimine ehk siis ei oleks asi ühe tagatoa kontrollitav."

Toimetaja: Urmet Kook

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