Abilinnapea: Tallinna koolides jätkub õppetöö senisel moel

"Otsustasime, et jätkame vähemalt kaks nädalat veel samamoodi ehk koolides toimub hajutamine, on termokaamerad, desinfitseerimine ja teised meetmed, mis võeti septembris kasutusele. Kahe nädala pärast saame uuesti kokku, vaatame statistikale otsa ja lähtuvalt sellest teeme otsused," lausus Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev kolmapäeval linnavalitsuse pressikonverentsil.

Belobrovtsevi sõnul anti koolidele otsustusõigus, kas nad rakendavad distantsõpet kokkulepitud või väiksemas mahus. "Leppisime kokku, et esimese kooliastme ehk algklasside ning hariduslike erivajadustega lapsed on kontaktõppes, seal ei rakenda distantsõpet. Jätkame ka sellega, et kui klass on distantsõppes, siis maksimaalselt ühe nädala ja siis tullakse koolimajja tagasi," rääkis Belobrovtsev.

Abilinnapea sõnul hakatakse rohkem tähelepanu pöörama ka õpetajate omavahelistele kontaktidele ning neil soovitatakse kanda maski või visiiri.