Läti siseminister leiab, et söögikohad peaksid olema avatud

Läti siseminister Sandis Girgens pakkus välja, et täiendavate reeglite kehtestamise järel võiks esmaspäevast suletud toitlustusasutused uuesti lahti teha, teatas Läti avalik ringhääling .

Ruumides viibimine tuleks lubada, kui jälgitakse epideemiaga seotuid ohutusreegleid. Kui kliendid ei kasuta maske ja neid ikkagi teenindatakse, siis ettevõtja saaks 5000 eurot trahvi.

Läti kehtestas eriolukorra 9. novembril ja peale seda on toitlustusasutuste siseruumides viibimine keelatud, lubatud on ainult kulleriteenused.

"Ma saan aru, et tegemist on eriolukorraga ja nakatunute arvu tuleb vähendada, kuid samas ei tohi me kahjustada ka ettevõtlust," ütles minister.

Restoranivaldkond on ministri initsiatiivi suhtunud vastuoluliste tunnetega.

"Klientide lubamine siseruumidesse oleks kindlasti kasulik, kuna see päästaks töökohti ja inimesi ei peaks enam vallandama," ütles Janis Jenzis, Läti restoranide liidu esimees.

Samas ei ole Jenzis nõus rahatrahvidega, kuna maskide kandmine jääb klientide vastutada ja ettevõtjad ei saa seda teha inimestele kohustuslikuks.

Eriolukorras järgselt on restoranide sissetulekud vähenenud 85 protsenti. Sellest tulenevalt pole ettevõtjad valmis palkama täiendavaid valvureid, kes tegeleksid maskita klientidega.

Minister tegi oma ettepaneku eriolukorra kordineerimisgrupile, kuid Läti valitsuses pole veel seda arutanud.