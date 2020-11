Jüri Nikolajev: Narva elanikud eelistaksid linnapeaks tugevat majandusjuhti

Kui ma nädal tagasi peale Narva võimupööret koduhoovi jõudsin, olid kõik parklakohad loomulikult juba hõivatud. Ainuke koht, kuhu veel parkida sai, oli naaberkrundi porimülkaks muudetud haljasala.

Rahustasin end teadmisega, et Daumani tänava parkimisprobleemi lubas Narva linnavõim lahendada tuleval aastal, kuid stopp... Kui Aleksei Jevgrafov pole enam linnapea, kes siis ammu oodatud parkla ehitab?

Kas järgmine linnajuht üldse hakkabki elanike pisimuredega tegelema või võtab sihikule suuremad ja ambitsioonikamad väljakutsed? Sel hetkel arutlesin ma kui tüüpiline Narva elanik ja see ehk ongi üks põhjustest, miks narvakad ekslinnapea tagasivalimiseks praegu allkirju koguvad.

Vene kultuuriruumis nimetatakse Jevgrafovi taolisi linnajuhte "krepkij hozjaistvennik", tugev majandusjuht. "Krepkij hozjaistvennik" on vene inimese helesinine unistus linnajuhist, kes võimumängudele eelistab tegeleda linnamajandusega, näiteks tänavate sillutamise ja puhastamise ning parklate ja lastemänguplatside ehitamisega.

"See on juht, kes teab täpselt, mida linnaelanik talt praegusel hetkel ootab ja üritab neid ootusi ka täita."

See on juht, kes otsib ja leiabki lahenduse aastakümneid vindunud kesklinna tondilossi probleemile, et kui muidu ei saa, siis ostame omanikult ära ja lammutame. See on juht, kes teab täpselt, mida linnaelanik talt praegusel hetkel ootab ja üritab neid ootusi ka täita.

Samal ajal ei tähenda see sugugi valija ees lömitamist. Vajadusel võib "krepkij hozjaistvennik" oma tahtmise ka peale suruda ja ega Jevgrafovit ilmaasjata linnavalitsuses tsaar Aljošaks ei kutsuta. Aga ka see on vene inimesele vastuvõetav, sest kindel "ei" on sada korda parem kui arusaamatu keerutamine.

Teine oluline põhjus, miks narvakad "tsaar Aljošat" tagasi tahavad, peitub selles, et ta on oma inimene. Narvas on pikki aastaid linnapäid ametisse pandud rahvuspõhiselt. Linnavolikogu esimees veel võib olla venelane, kuid linnapea peab kindlasti olema eestlane või vähemalt hea ja sorava eesti keelega, sest kuidas ta siis muidu riigivalitsuses Narva asju ajama hakkab.

Seepärast toodi linnapäid Narva tihti mujalt, kuid Jevgrafov tõestas, et Narvat saab juhtida ka oma poiss, narvakas, mis sest, et ta tegelik elukoht on naaberomavalitsuses.

Kõik see kokku tekitabki Narva elanikes pahameelt ja isegi vastuseisu ning pole mingit mõtet inimestele seletada lihtsat poliittõde, et umbusaldust ei avaldatud personaalselt Aleksei Jevgrafovile, vaid Narvat juhtinud kambale nimega Kodulinn Narva.

Samuti on mõttetu üritada Narva inimesele selgitada, et "krepkij hozjaistvennik" võib edukalt tänavaid sillutada, kuid jänni jääda suurte ja välisrahastusest sõltuvate projektide elluviimisega, nagu seda on Narvat läbiva transiiditee rekonstrueerimine või raekoja renoveerimine. Või et linnaturu ehitamine ja bastionide taastamine õiglase ülemineku rahadega ei lahenda demograafilisi ega tööturu probleeme.

Aga kas see üldse huvitabki näiteks Daumani tänava elanikke, kes pikisilmi linnalt parklakohti ootavad just täna, mitte 20 aasta pärast. Ja neid Narva inimeste tagasihoidlikke unistusi rahvalik meer Aleksei Jevgrafov täitiski.