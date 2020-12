Jevgrafov asub Narva haigla juhatuse liikmeks

"Kõige tähtsam on aru saada, et riigipööret ja vandenõusid ei ole. Austatud arsti ja juhatuse liiget Olev Sillandit ametist ei kukutata. Me astusime teadlikult sellise sammu, et tugevdada haigla meditsiinilist poolt. Olev töötab peaarstina ning mina tegelen haigla üldjuhtimisega," ütles Jevgrafov.

Kui Jevgrafov valitakse taas Narva linnapeaks, lahkub ta haigla juhatusest. Narva uue linnapea valimised toimuvad 30. detsembril.