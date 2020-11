Narva võimuvahetus sai teoks tänu sellele, et opositsiooni algatatud umbusaldust toetas kuus võimufraktsiooni Kodulinn Narva liiget, mis andiski ühtekokku võimupöördeks vajalikud 17 häält 31-st.

Kuna Narvas pole võim kunagi valimiste tulemusel vahetunud, siis ootas opositsioon võimupöördeks sobivat aega.

"Tänaseni linnapeana töötanud härra Jevgrafov ja linnavolikogu esimees proua Janovitš arvasid, et nad on vürst ja vürstinna ja nad võivad teha, mida nad tahavad. Linnavõim kaevas endale ise järjekindlalt auku ja tuli lihtsalt oodata, kuni auk on piisavalt sügav," ütles fraktsiooni Meie Narva esimees Katri Raik.

Lisaks Meie Narva saadikutele ühines umbusaldusega ka keskerakondlasi.

"Keskerakond jätkas sama, mis ta on teinud Jõhvis. Sama olukord tekib praegu ka Narvas. Tallinna inimesed ei tea, mida nad teevad kohapeal. Narva linn peab arenema aga nemad segavad, nad mängivad poliitilist mängu," ütles Narva endine linnapea Jevgrafov.

Umbusaldusavaldused nii Jevgrafovile kui ka Janovitšile luges 29. oktoobril linnavolikogu kõnepuldist ette Narva ekslinnapea, keskerakondlane Tarmo Tammiste.

Umbusaldusavaldustele kirjutas alla 10 linnavolikogu liiget 31-st, ent allakirjutanud avaldasid lootust, et hääletamisel kerkib linnajuhtide tagandamiseks piisaval hulgal käsi.

"Kindlasti võime rääkida koalitsioonist. Hetkel on selles fraktsioon Meie Narva ja teine seltskond koosneb praegustest ja endistest keskerakondlastest. Üritame ilusasti koos töötada ja teineteist austada," ütles Tammiste.

Raik: olen valmis lahkuma riigikogust ja hakkama Narva linnapeaks

Raik ütles ERR-ile, et teda on tulevaseks Narva linnapeaks veel vara nimetada.

"Ei ole saladus, et ma olen öelnud, et see on minu unistuste amet. Ma olen kindel, et neid inimesi, kes tahaksid meeleldi olla riigikogus, on palju rohkem, kui neid, kes oleks valmis 24 tundi igas päevas pühenduma Narva linnale. Nii, et elame näeme," lausus Raik.

"Kui tänane koalitsioon mind usaldab, olen ma valmis tulema ära riigikogust," märkis Raik.

Raik nentis, et tegemist on julge sammuga, sest arvestades Narva poliitilisi olusid, võib ta olla kahe kuu pärast tööta.

"See on riskantne samm, aga Narva vajab avatud juhtimist. See on ainulaadne võimalus Narva linnas midagi muuta, eelkõige ära lõhkuda sellisel ringkäendusel püsiv linnavõim, kus valimisi võidetakse administratiivse ressursi abil," lausus Raik.

ERR-i korrespondent: valitsejad ise kutsusid oma kukutamise esile

ERR-i korrespondent Narvas rääkis "Aktuaalses Kaameras", et opositsioon on püüdnud Narvas võimu võtta aastaid valimistega, kuid see pole õnnestunud, sest Narva valija valib teatavasti oma ülemusi ja ülemused volikogus istuvadki. Selliseid inimesi aga väärtuspõhiselt opositsiooni üle meelitada on suhteliselt võimatu.

"Seepärast tegutses Narva opositsioon vene vanasõna järgi - kui tahad huntide keskel elada, tuleb hundi kombel ulguda ja need puudu olnud 7-8 häält lihtsalt meelitati üle mingeid hüvesid vastu pakkudes," tõdes Nikolajev.

"Samas aitas sellele kaasa ka eelmise võimufraktsiooni "Kodulinn Narva" juhtide käitumine, kus ka oma fraktsiooni volikogu liikmetesse suhtuti põhimõttel "mina olen ülemus ja sina oled loll"," jätkas Nikolajev. "Seepärast kogu asi mingil hetkel käärima hakkaski," lisas ta.

Samas on üks asi võimu võtmine, teine selle hoidmine, rõhutas ERR-i ajakirjanik. "Praegu tuleb neil kiiresti kokku leppida - kes saab linnapeaks ja kes volikogu esimeheks. Ja kuna see seltskond on üsna kirju, siis polegi üldse kindel, kas Raik saabki linnapeaks," märkis Nikolajev.

Lisaks on opositsioon andnud varem palju populistlikke lubadusi - nimetada ümber kommunistide nimesid kandvad Narva tänavad, panna kinni linnaleht, jagada inimestele sotsiaaltoetusi, loendas Nikolajev ning viitas veel ka koroonaviiruse hoogsale levikule linnas.

"Nii, et tuleb kiiresti tegutsema hakata, uus linnapea ära valida ja hakata lõpuks seda suuruselt kolmandat Eesti linna juhtima," ütles Nikolajev.

Irina Janovitš valiti Narva linnavolikogu esimeheks 2018. aasta augustis, Aleksei Jevgrafov on Narva linnapea 2019. aasta aprillist.

Uus linnapea ja volikogu esimees valitakse 26. novembril toimuval Narva linnavolikogu istungil. Uue koalitsiooni moodustavad Raiki valimisliit "Meie Narva" ja Keskerakond.