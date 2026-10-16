Kärt Pormeister: Sass Henno ehk Täiskasvanud, kes panevad vastutuse lastele

Paraku pole Sass Henno kaugeltki ainus inimene, kes arvab, et lapsed vastutavad, kui täiskasvanu tunneb lapse vastu seksuaalset huvi, nendib Kärt Pormeister Vikerraadio päevakommentaaris.

Sass Henno on üldsusele tuntud eelkõige kui kirjanik; noorte seas oli ta mõnda aega teemas seoses bändiga 5miinust. Pärast seda, kui Henno ja 5miinuse teed 2019. aastal lahku läksid, leidis mees uue viisi, kuidas noorte silmapiiril püsida, temast sai loengupidaja, kes hakkas käima koolides teismelistele keerulistest teemadest rääkimas. Kui vaadata tema MTÜ Julge Rääkida ülevaadet teatmik.ee lehel, siis aastatel 2021–2025 sai Sass Henno MTÜ maksumaksja rahakotist pea 50 000 eurot.

Seda Sass Henno õitsele puhkevat tegevussuunda noorte seas hakkas aga 2021. aasta maikuus ohtu seadma üks noor inimene, kes Twitteris Sass Henno käitumist laste suhtes tugevalt kritiseerima asus.

Postitaja osutas sellele, et Sass Henno pole ehk sobivaim inimene noortele tundlikest teemadest rääkima, pidades silmas, et Henno on põhikooliealistele lastele verbaalselt keelt kõrva ajanud ja Eesti Ekspressi 2025. aastal avaldatud loo kohaselt jõudis Henno vähemalt ühe põhikooliealisega ka suguühteni ning seda aastal 2019, mil Henno alustas koolides loengute pidamisega.

Twitteri postitaja nimetas Sass Henno tegevust lapsele pervojutu ajamiseks, osutas sellele, et Henno oli lapse keha objektiveerinud, tõstis esile mehe silmakirjalikkust ning nimetas Sass Henno tegevust laste seksuaalseks ärakasutamiseks.

Sass Henno esitas 2021. aasta sügisel hagi Twitteri postitaja vastu, nõudes postituste eemaldamist, õienduse avaldamist ning ka valuraha hingelise valu ja kannatuste eest. Tegemist oli pesuehtsa vaigistushagiga, mida kinnitas fakt, et Sass Henno sai kohtus kaotuse osaliseks. Kusjuures maakohus oli keelanud pooltel avalikustada selle inimese nime, kes oli põhikooliealine laps ajal, mil 30-te keskpaigas Sass Henno talle pervojuttu ajas ja ta keha objektiveeris.

Mida tegi aga Sass Henno? Avalikustas selle nime. Kohtu poolt pandud saladuse hoidmise kohustuse rikkumine on kuritegu ning Sass Henno suhtes alustati kriminaalmenetlus, mis hiljem oportuniteedi ehk avaliku menetlushuvi puudumise tõttu lõpetati. Sass Henno pidi tegema üldkasulikku tööd, mille üle ta sugugi õnnelik polnud, kirjutades hiljem Facebookis: "Mina, kes ma olen koolitanud PPA-d, arste, haridustöötajaid. Teinud 360 eurose tunnihinnaga loenguid, sadade tuhandete eurode eest reklaamikampaaniaid – minu parim ühiskondlik töö on koirohu järgi haisva pesu voltimine."

"Kohus leidis, et keskmisel mõistlikul isikul võiski hakata halb lugedes teksti, mida Henno saatis põhikooliealisele lapsele."

Vaigistamispüüde osas kaebas Henno maakohtu otsuse edasi, kuid kaotas ka ringkonnakohtus. Otsus jõustus mullu augustis. Ringkonnakohus kinnitas mh, et juttu, mida 30-te keskpaigas Sass Henno ajas 14–15-aastasele lapsele, võiski nimetada pervojutuks ja lapse keha objektiveerimiseks. Kohus leidis, et keskmisel mõistlikul isikul võiski hakata halb lugedes teksti, mida Henno saatis põhikooliealisele lapsele.

Kindlasti leidub nüüd lugejate hulgas keegi, kes soovib vinguda, et miks enam rääkida sellest vanast asjast, nüüdseks on Sass Henno 40-tes, väidetavalt kahetseb juhtunut ja on loodetavasti oma vigadest õppinud jne.

Ma ei tea, kuidas teiega lood on, aga minu kõhutunne ütleb, et inimene, kes jätkuvalt valetab toimunu kohta, ei saa samaaegselt toimunut siiralt kahetseda. Nimelt astus Sass Henno sotsiaalmeedias ohvri rolli ja väitis korduvalt, et tegelikult otsustas ringkonnakohus asja tema kasuks ümber ning sellest lihtsalt enam ei räägita. See pole tõsi. Lahend on avalik, soovi korral lugege ise.

Ühe suupoolega väidab Sass Henno, et tal on piinlik toonase käitumise pärast ja et ta enam nii ei teeks. Teise suupoolega aga süüdistab lapsi ohvrimängus. Sass Henno möödunud aasta viimasest Facebooki postitusest torkasid mulle silma tema järgmised sõnad endast "kaks korda nooremate" sebimise kohta: "Täna ei sebiks, olles kogenud, kuidas ohvrimängimine käib, aga siis uskusin, et suva – ma ei tee ju midagi lubamatut. Lihtsalt aastaks 2025 on ühiskond mujal. Seaduste järgimisest ei piisa."

Ka praegu veel rõhub Sass Henno kriminaalõigusele ja nõusolekueale karistusõiguslikus mõttes. Kriminaalõiguslik nõusolekuiga tõsteti Eestis 14 aasta pealt 16 peale alles 2022. aasta novembris. Vaigistushagi kohtumenetluse käigus rõhutas Henno, et enne, kui nõusolekuiga tõsteti 16 aastani, polnud midagi seadusevastast ka selles, kui täiskasvanu oli vahekorras 14-aastase ehk põhikooliealise lapsega.

Alles hiljuti kirjutas Henno mulle ühes kommentaaris: "Veel yks tõde, mis teie ajju vist ei mahu: Ma pole kunagi varem ega hiljem tundnud mingit ebatervet huvi "laste" vastu." Kas 14-aastased muutusid lasteks alles nõusolekuea tõstmisel karistusõiguses 2022. a novembris? Ei, 14-aastased olid õiguslikus mõttes lapsed juba 19. sajandil Eesti aladel kehtinud Balti eraseaduse järgi. Alla 18-aastased on Eestis alati olnud piiratud teovõimega ja juriidilises mõttes lapsed.

Nagu ennist öeldud, siis Sass Henno teema pole mineviku teema, sest ka nüüd, 2026. aastal ei paista ta aduvat, milline käitumine on täiskasvanule suhetes lapsega kohane. Nii kirjutas Sass Henno mõni nädal tagasi mulle sotsiaalmeedias: "Kui aga nõusolekuealise tydruku vabatahtlikult jagatud stringipilt on ilus, siis öelda "oled nii ilus, et valus hakkab" ei ole ahistamine. Selle kinnituseks on, kui vestluspartner reageerib sydame vms-ga ja jätkab entusiastlikult vestlust. See on siis kompliment."

Tuletan meelde, et viidatud "vestluspartner" selles kontekstis oli alaealine ehk laps. Ning ei, kui 15-aastane laps saadab 30-tes täiskasvanule endast intiimse pildi, siis vastata sõnadega "oled nii hot, et valus hakkab", ei ole kompliment, see on pervojutt ja see on täiesti kohatu. Täiskasvanud inimese vastutus on aru saada, et see pole okei ja et laps ei peaks endast kellelegi intiimseid pilte saatma, veel vähem poolvõõrale täiskasvanule.

Selle kohta, et alaealine vestluspartner vestlusega kaasa läks, rõhutas ka ringkonnakohus, et alaealised lapsed ei pruugi pidada sobimatuks seksuaalse sisuga vestlust tuntud inimesega, kes on neist oluliselt vanem, ja peavad seda isegi põnevaks ning saavad alles täiskasvanuna aru, et see oli sobimatu. "Kuid ka juhul, kui vestluspartner ise täiskasvanuna ei näeks sellises vestluses probleemi, ei tähendaks see, et sellist vestlust ei või sobimatuks pidada teised isikud", märkis kohus.

Paraku pole Sass Henno kaugeltki ainus inimene, kes arvab, et lapsed vastutavad, kui täiskasvanu tunneb lapse vastu seksuaalset huvi.

Veebiportaali ettevaatust.ee tormituuled kandsid minuni mõni kuu tagasi sõnumeid ühelt murelikult emalt, kelle poeg oli kriminaalkorras süüdimõistetud selle eest, et ta 24-aastaselt astus suguühtesse 14-aastase lapsega.

Ema muret täiskasvanud poja pärast varjutas naise suhtumine 14-aastasesse kannatanusse. "Ja kui väita, et 14-aastane on nii pisike beebi, kes ei adu, mida ta teeb ja ei oska "ei" öelda ega autost väljuda, siis miks selline pisike beebi kodus öösel ei maga oma vanemate silma all?", küsis minult see 40-tes naisterahvas. Naine nimetas enda toona 24-aastast poega "poisikeseks", kes kõigest "jooksis sarvi maha". 14-aastane laps seevastu olevat aga hoopis välja näinud kui 25-aastane naine.

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.