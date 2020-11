Koroonaviirus on rohkem levima hakanud 10-19aastaste noorte hulgas

Nii nagu Soomes on ka Eestis koroonaviirus rohkem levima hakanud 10-19aastaste noorte hulgas.

Näiteks Tallinnas ja Harjumaal moodustavad suure osa uutest viirusega nakatunutest just koolilapsed. Tartu ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar põhjendab viiruse levikut noorte seas sellega, et võrreldes vanemaealistega on noored palju aktiivsema eluviisiga. Jane Saluorg räägib lähemalt.