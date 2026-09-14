Tallinna linnapea tõmbas abilinnapea Teriku tegevusele pidurit

Tallinna linna kommunikatsiooniteenistus saatis esmaspäeval välja teate, et linn tellib Estonia teatri juurdeehituse alternatiivse asukoha muinsuskaitse eritingimused. Hiljem saatis ametkond aga teate linnapea Peeter Raudsepa sõnumiga, et sellist otsust pole tehtud ja tellimus tuleb tühistada.

Tallinna pressiteenistus teatas hommikul, et Tallinna linn on küsinud pakkumisi muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks, et määrata edasise kavandamise lähtekohad kultuuripärandi ja ajaloolise linnaruumi seisukohalt. Teates lisatakse, et esmaseid vastuseid ootab linn selle nädala jooksul.

Abilinnapea Tiit Terik ütleb samas teates, et eritingimuste koostamine loob võimaluse arutada Estonia teatri tulevikku senisest laiemalt.

"Kui varem keskendus arutelu suuresti küsimusele, kas Estonia juurdeehitust saab kavandatud asukohta rajada või mitte, siis edaspidi saame võrrelda erinevaid ruumilisi lahendusi. Nii on võimalik hinnata, milline neist arvestab kõige paremini teatri arenguvajaduste, linnaruumi ja kultuuripärandi väärtustega," ütles Terik.

Samas lisati, et eritingimuste koostamine ei tähenda, et mõni arhitektuurne lahendus või juurdeehituse variant oleks juba välja valitud. Need annavad aluse järgmisteks otsusteks ja edasiseks planeerimiseks.

Lõuna paiku tuli aga linnapea Peeter Raudsepa teade, mille kohaselt ei ole Tallinna linnavalitsus andnud korraldust Estonia teatri võimaliku alternatiivse asukoha muinsuskaitse eritingimuste tellimiseks.

"Samuti ei ole linnavalitsus otsustanud, et Estonia teatri juurdeehitusele tuleb leida alternatiivne asukoht. Olen andnud korralduse see tellimus tühistada," ütles Raudsepp.

Linnapea büroo konsulteeris ka rahvusooper Estoniaga ning selgus, et seda tegevust ei ole ka teatriga kooskõlastatud.

"Pean sellist tegevust põhjendamatuks. Kui puudub poliitiline otsus ja kokkulepe, ei ole mõistlik selleks linna raha kulutada. Estonia teatri tulevikku puudutavad sammud peavad sündima Tallinna, riigi ja rahvusooper Estonia koostöös. Kõigepealt tuleb ühiselt kokku leppida, milliseid lahendusi edasi analüüsitakse ja millistel alustel neid võrreldakse," sõnas Raudsepp.