Erameediaettevõtteid ühendav meedialiit soovib, et peaminister Jüri Ratas võtaks seisukoha justiitsminister Raivo Aegi avalduse osas. Aeg ütles eelmisel nädalal, et pöördus prokuratuuri poole, et selgitada, kas Õhtuleht võis minister Mailis Repsi ametiauto kasutust vaadeldes tegeleda varjatud jälgimisega.

"Eesti ajaloos pole olnud valitsust, mille liikmed ajakirjanikke ja meediat samaväärselt tänase valitusega kohtleks," teatas meedialiit esmaspäeval avalikus pöördumises. "Jüri Ratas, teie vaikimine meedia ähvardamise asjus on nõustumine. Me ootame teie seisukohta justiitsministri avalduste osas."

Haridusministri skandaali valguses on meedialiidu sõnul taaskord tõstatunud teema ajakirjanike ja meedia ähvardamisest.

"Valitsusliikmed on varemgi rünnanud nii väljaandeid kui ka ajakirjanikke, kuid seni tehti seda sõnadega. Eelmisel nädalal ründas justiitsminister Raivo Aeg Eesti vaba ajakirjandust telefoniõigusega, lugedes avalikult ette seadusepunkti, millega võiks prokuratuur süüdistuse esitada korruptsiooni paljastanud ajakirjanikele ja saatis riigi peaprokurörile tekstisõnumi, et prokuratuur uuriks meedia võimalikku rikkumist."

Aeg palus prokuratuuril hinnata, kas Õhtuleht on rikkunud seadusi, kui haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ametiauto kasutuse rikkumiste paljastamiseks teda jälgis. "Ma palusin prokuratuuril hinnata juhtunut karistusseaduse paragrahvi 137 alusel, mis puudutab eraviisilist jälitustegevust," ütles Aeg neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Justiitsminister tunnistas, et ajakirjandusel on eristaatus, kui ta oma lugusid ette valmistab, kuid ka siis tuleb jääda õigusriigi raamesse.

Aeg nõustus, et minister kui avaliku elu tegelane on pideva avaliku huvi all. "Aga antud juhul on jälitatavateks isikuteks kolmandad isikud," lisas ta viidates Repsi laste eksponeerimisele Õhtulehe artiklites.

Samas rõhutas Aeg, et lisaks ajakirjanikele tuleks uurida võimalikku korruptiivset tegevust Repsi käitumises.

Mailis Reps astus reedel valitsusest tagasi.