Peaminister Jüri Ratas ütles vastuses meedialiidu pöördumisele , et seisab Eesti vaba ajakirjanduse eest ning ka seda, et tema hinnangul pole justiitsminister Raivo Aeg seda rünnanud.

"Nagu teate, siis mõistan mina meie demokraatia eelduseks oleva vaba ajakirjanduse ründamise alati üheselt hukka. Olen teinud seda nii sõnades kui tegudes, nii avalikult kui teiega omavahel, seistes vajadusel tasakaalustatud ja sõltumatu meedia eest. Seda kõigis oma avalikes rollides, varem, viimasel ajal ning kindlasti ka tulevikus."

Ratas märkis, et seisis vaba ajakirjanduse eest siis, kui arutas koos meedialiiduga mõne kuu eest viimase kaebust Eesti Rahvusringhäälingu vastu.

"Milles süüdistasite ERR-i oma tavapärase ajakirjandusliku tegevusega ebaterve konkurentsi tekitamises. Samuti seisin ajakirjandusvabaduse eest, kui möödunud aasta kevadel kerkisid süüdistused Eesti Rahvusringhäälingu enese sisemise tsensuuri osas. Või siis, kui mind peaministrina süüdistati hiljuti ühe teie liikmesorganisatsiooni poolt alusetult liitlassuhete kahjustamises, sest Eesti ei ühinenud Prantsusmaa, Läti ja Leedu ühisavaldusega, mis oleks toonud ometi kaasa kohustuse meie vaba ajakirjandust senisest oluliselt enam seadusandlikult reguleerida."

Justiitsminister Raivo Aeg ei rünnanud Ratase hinnangul kuidagi Eesti vaba ajakirjandust ning ei ole seda peaministri teada teinud ka kunagi varem.

"Minister Aeg mainis möödunud nädalal valitsuse pressikonverentsil tõesti, et ta oli palunud anda prokuratuuril "mingisugune seisukoht" selleks hetkeks tõstatatud küsimusele eraviisilise jälitustegevuse võimalikkuse kohta. Samal pressikonverentsil rõhutas ta selgelt, üheselt ja korduvalt ka ajakirjanduse eristaatust sellistes küsimustes ning möönis õigustatult suuremat tähelepanu avaliku elu tegelaste vastu. Nagu Raivo Aeg ütles, siis peavad õigusriigis kehtima õigusriigi normid. Usun, et selles oleme me kõik ühel nõul."

Peaminister leidis, et avaliku elu tegelaste, nende lähedaste ja ka laste kajastamine nii sõnas kui ka pildis on üks ajakirjanduseetika keskseid küsimusi ning neid kaasusi tulebki pidevalt ja igakülgselt analüüsida.

"Nagu on seda tehtud Eesti avalikkuses, meie kohtusüsteemis ja ka Euroopa Inimõiguste Kohtus palju kordi varem. Nende teemade mitmetahulisust näitab ka see, et viimane on tihti asunud olulistes küsimustes liikmesriikide kohtutest erinevale positsioonile. See kõik tagabki vaba ajakirjanduse õitsemise ja arenemise."

Erameediaettevõtteid ühendav meedialiit soovis esmaspäeva hommikul tehtud pöördumises, et peaminister Jüri Ratas võtaks seisukoha justiitsminister Raivo Aegi avalduse osas. Aeg ütles eelmisel nädalal, et pöördus prokuratuuri poole, et selgitada, kas Õhtuleht võis minister Mailis Repsi ametiauto kasutust vaadeldes tegeleda varjatud jälgimisega.

Oma pöördumise tegi sotsiaalmeedia kaudu ka justiitsminister Raivo Aeg ise, kes märkis, et tunnustab ajakirjanikke riigi vara kasutamise uurimise eest, kuid ministri väärkäitumine ei anna õigust pildistada tema lapsi ja neid fotosid ilma vanemate loata avaldada. "Riigivara kasutamise uurimine ei anna ajakirjanikele õigust lastele kahju teha ja laste õigusi rikkuda," ütles Aeg.