Prokuratuur kvalifitseeris Repsi väärteomenetluse ümber kriminaalasjaks

Kui mullu novembris algatas politsei endise haridusministri Mailis Repsi osas väärteomenetlust seoses ametiauto erasõitudeks kasutamisega, siis praeguseks on menetlus ümber kvalifitseeritud kriminaalasjaks.

Politsei teatas mullu 24. novembril, et nad alustasid Mailis Repsi võimaliku rikkumise asjaolude selgitamiseks väärteomenetlust korruptsioonivastase seaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku vahendi korruptiivset kasutamist (KVS § 17). Repsi puudutava materjaliga tutvudes leidis prokuratuur tollal, et viiteid võimalikule kuriteole ei ole. Kaks ja pool kuud hiljem on prokuratuur teisel seisukohal.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul kogusid uurijad möödunud aasta novembris alustatud väärteomenetluse käigus tõendeid ministeeriumi vara võimaliku väärkasutamise kohta.

"Uurimise käigus ilmnesid viited võimalikule kuriteole ning seetõttu kontrollime asjaolusid edasi kriminaalmenetluses. Uurimine on suures osas seotud teabega, millele on juba varasemalt meediakanalites viidatud," sõnas Ats Kübarsepp.

Riigiprokurör Denis Tšasovskihi sõnul kontrollib prokuratuur jaanuari lõpus alustatud kriminaalmenetluses viiteid ministeeriumi vara võimalikule omastamisele.

"Varem alustatud menetlus jätkub tõendite kogumisega, et kontrollida võimalikku kuriteokahtlust. Praegu kellelegi kahtlustust esitatud ei ole," lisas prokurör.

Õhtuleht avalikustas 17. novembril, et tollane haridusminister Reps väärkasutas ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite. Hiljem selgus ka, et Reps käis ministeeriumi ametiautoga Horvaatias perega puhkusereisil, selleks ametlikult puhkust vormistamata.

Kui skandaali esimestel päevadel ütles Reps, et ta tagasi ei astu, siis 20. novembril teatas ta tagasiastumisest ja siirdus tööle riigikogusse.

Reps omas uue valitsuse moodustamisel kandvat rolli, olles Keskerakonna poolt peamine läbirääkija Reformierakonnaga.

Reps on Keskerakonna liige 1998. aastast ja praegu ka erakonna aseesimees. Temast on räägitud kui võimalikust Keskerakonna kandidaadist eelseisvatel presidendivalimistel.