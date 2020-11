Algab endise Prantsusmaa presidendi Sarkozy kohtuprotsess

Koos temaga on Pariisis kohtu alla antud veel tema advokaat Thierry Herzog ja endine kohtunik Gilbert Azibert, teatas AP.

Sarkozyd ja Herzogit kahtlustatakse Azibertile altkäemaksu andmises, lubades talle töökohta Monacos.

Sarkozy väidab, et ta ei sekkunud kunagi Aziberti aitamiseks, kes ei saanud kunagi Monacos töökohta ja läks 2014. aastal pensionile.

2014. aastal kasutasid Sarkozy ja Herzog eravestlusteks salajasi telefone, kuna kartsid pealtkuulamist. Sarkozy ja Herzog väidavad, et nad ostsid telefonid et vältida illegaalset pealtkuulamist.

Uurijad kahtlustavad, et Sarkozy ja Herzog teadsid, et nende ametlikke telefone kuulatakse pealt. Kõnedes väitsid nad sageli, et "uurijad kuulavad".

"Ma ei taha, et mind süüdistatakse tegudes, mida ma pole teinud, prantslased väärivad tõtt," ütles Sarkozy.

2021. aastal ootab Sarkozyd uus kohtuasi, kus teda süüdistatakse illegaalses 2012. aasta presidendikampaania rahastamises. Tema kampaaniat kahtlustatakse 42,8 miljonit euro kulutamises, mida on peaaegu kaks korda rohkem lubatud piirmäärast.

Sarkozy on jätkuvalt üks populaarsemaid Prantsusmaa parempoolsete poliitkuid, tema sellel suvel ilmunud memuaarid said kõigest mõne nädalaga bestselleriks.