Viimastel päevadel pole Leedus küll koroonaviirusesse nakatumine enam nii kõrge kui nädalapäevad tagasi, kuid kasvama on hakanud viiruse tõttu surnud inimeste arv - möödunud ööpäevaga lisandus 17 koroonasurma.

Leedu rahvusringhääling LRT teatas, et ööpäevaga lisandus 1169 koroonapositiivset. Endiselt on peamised kolded seotud suuremate linnadega - enim uusi nakatumisi tuli Kaunasest (251), Vilniusest (211), Šiauliaist (205), Klaipedast (171 ), Alytusest (114) ja 87 Panevežysest (87).

Koroonaviirus nõudis 17 inimese elu, veel üheksa inimest suri, kel oli koroonaviirus, kuid kelle surmapõhjus oli muu haigus. Kokku on koroonaviirus nõudnud Leedus 409 inimese elu.

Kui 16 viiruse tõttu surnud inimest olid eakamad, siis üks Telšiai piirkonnas surnud inimene vanuserühmas 40-49.

Leedus on haiglates 1654 koroonapatsienti, neist juhitaval hingamisel 119. Leedu 61 haiglas on kokku ligi 16 000 voodikohta, millest praegu on hõivatud ligi 9000.

Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on kerkinud juba 825,5-le, millest eespool on Euroopas vaid kaheksa riiki.

Soomes 353 nakatumist

Soomes lisandus ööpäevaga 353 koroonapositiivset, neist 165 Helsingi piirkonnast, teatas Yle.

Soomes on alates epideemia algusest diagnoositud 22 289 koroonaviirusnakkust.

Soome, eriti Helsingi piirkonna näitajad on viimastel nädalatel kasvanud, mistõttu plaanitakse uusi meetmeid viiruse leviku peatamiseks.

Kui veel paari nädala eest oli Soome nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 50 ringis, siis viimastel andmetel on see tõusnud 75,5-le.