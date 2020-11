Siseministeerium pole loobunud plaanist Lennusadama kõrvale kolida

"Plaan on endiselt olemas ning teemaga on edasi liigutud. Kinnistu kuulub täna siseministeeriumile ning praegu teeme koostöös ministeeriumiga ettevalmistusi arhitektuurivõistluse väljakuulutamise osas," ütles RKAS-i kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper ERR-ile.

Sepperi sõnul ei ole veel teada, millal täpselt arhitektuurivõistlus välja kuulutatakse, kuid pigem jääb selle korraldamine järgmise poole aasta sisse.

2018. aasta alguses teatas siseministeerium, et praegune hoone on ministeeriumile jäänud liiga suureks ning ühtlasi ei vasta see tänapäevastele turvanõuetele, samuti on vanalinnas raske leida parkimiskohti.

Toona anti arhitektuurkonkursile küll roheline tuli, kuid hoone ehitamiseks raha ei määratud. 2018. aasta teises pooles andis ministeerium teada, et ümberkolimise plaanid pandi pausile, kuna uue hoone ehitamine pole esmatähtis.

Ministeeriumile kuuluv krunt asub Põhja-Tallinnas aadressil Vesilennuki tänav 9, mis on vahetult Lennusadama kõrval. Krundi vahetus läheduses asub ka 2018. aastal valminud Euroopa Liidu IT-agentuuri eu-LISA peakontor.