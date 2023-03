Euroopa Liidu IT-agentuuri uueks juhiks sai prantslanna Agnès Diallo

"See on suur au ja ma olen põnevil alustades oma teekonda agentuuris. eu-LISA-l on otsustav roll Euroopa Liidus vabaduse, turvalisuse ja õiguse suurendamiseks üha paremate ja vastupidavamate infosüsteemide abil, mis teenivad selle kodanike vajadusi," ütles Diallo pressiteate vahendusel.

Ta tänas oma pöördumises ka agentuuri asedirektorit Luca Tagliarettit, kes oli asutuse juhi kohusetäitja ajal, kui uut peadirektorit ei olnud veel valitud. eu-LISA eelmine juht oli alates 2012. aasta novembrist bulgaarlane Krum Garkov ning tema lahkus sellelt kohalt pärast kahe ametiaja täitumist eelmise aasta oktoobris.

Diallo on töötanud üle 20 aasta valitsusasutustes ja erasektoris Prantsusmaal ja mujal Euroopas suuremahuliste IT-süsteemide valdkonnas. Ta on juhtinud paljude IT-süsteemide arendamist ning on pädev ka andmekaitse ja küberjulgeoleku valdkonnas.

Alates 2019. aastast töötas ta Euroopa juhtivas digitaalse identiteedi lahendusi loovas ettevõttes IN Groupe asepresidendina, vastutades majandustulemuste ja strateegia valdkonna eest. Enne seda vastutas juhtis ta ettevõttes digiteenuste valdkonda.

Diallo on töötanud ka juhtivatel kohtadel globaalses IT-firmas ATOS ning ettevõttes McKinsey & Company.

Diallo on lõpetanud poliitikateaduste eriala Pariisis poliitikauuringute instituudis (Institut d'Études Politiques de Paris) kaitsnud ärijuhtimise magistrikraadi Esseci ärikoolis (Essec Business School) ja avalikus halduses Harvardi ülikoolis.

Euroopa Liidu välispiiri ületamisega seonduvaid andmebaase haldava eu-LISA ametlik nimi on Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks ning selle ülesandeks on Euroopa Liidu suurte infosüsteemide ja sidetaristu operatiivjuhtimine. Agentuur loodi 2011. aastal, et hallata teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), viisainfosüsteemi (VIS) ja asüülitaotlejate sõrmejälgede infosüsteemi Eurodac. Ameti operatiivkeskus asub Prantsusmaal Strasbourgis, varurajatis Austrias Sankt Johann im Pongaus ja peakorter Tallinnas.