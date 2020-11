Jordan B. Petersoni uus raamat vallandas kirjastuses protesti

"Ta on vihakõne ja transfoobia ikoon, kes toetab valgete ülemvõimu, seepärast ma ei ole uhke töötada kirjastuses, mis avaldab tema raamatuid," ütles Vice'i teatel üks anonüümseks jääda soovinud Penguini kirjastuse töötaja.

"Inimesed nutsid koosolekul selle üle, kuidas Jordan B. Peterson on nende elu mõjutanud. Üks töötaja väitis, et Petersoni töö "radikaliseeris tema isa", ütles teine anonüümseks jäänud kirjastuse töötaja.

Petersoni vaidlusi tekitanud argumentide hulgas on väide, et valgete ülemvõim on marksistlik vale. Samuti on Peterson väitnud, et seadus, mis nõuab inimesele viitamist tema eelistatud soopõhise asesõna järgi, on vastuolus Kanada põhiseadusega.

Peterson, kes töötab Toronto ülikoolis psühholoogina, on enda sõnul tuline sõnavabaduse toetaja

"Seadused määravad ära, kuidas inimesed tohivad rääkida," ütles Peterson.

Penguini kirjastuse otsust Petersoni raamat avaldada toetas Ameerika ajakiri National Review, mainides et tegemist on lihtsalt ärilise otsusega ja on kooskõlas sõnavabadusega.

"Kõik töötajad, kes pole kirjastuse otsusega rahul, võivad alati töölt lahkuda," ütles National Review toimetaja Madeleine Kearns.

Petersoni uus raamat "Veel 12 elureeglit" ("Beyond Order: 12 More Rules for Life") ilmub 2021. aasta märtsis. Tegemist on mõttelise jätkuga tema 2018. aastal ilmunud bestsellerile "12 elu mängureeglit" ("12 Rules for Life: An Antidote to Chaos"), mille läbimüük ulatub viie miljoni teoseni.