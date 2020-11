Seireuuringut juhtiv TÜ peremeditsiini professor Ruth Kalda ütles, et uuringu kümnes etapp kestab järgmise nädala lõpuni.

"Just alustasime küsitlusega. EMOR teeb need ära, siis alustame testimisega," kirjeldas ta uuringu kulgu.

Senine kogemus näitab, et keskmiselt 80 protsenti seireuuringule kutsututest, kes küsitlusele vastavad, lähevad ka palutud proovi andma. Eesmärk on võtta proovid vähemalt 2400 inimeselt, mistõttu kutsutakse igasse uuringusse üle 3000 inimese.

Kalda sõnul on vahel jäänud osalusprotsent alla, teinekord läinud üle 80 protsendi. Näiteks eelmises etapis, mille tulemused selgusid möödunud nädala algul, läks proovi andma suisa 2700 inimest.

Kümme päeva tagasi avalikustatud viimasest seireuuringust tuli välja, et koroonaviirus on levinud laialdasemalt kui varem ja sellesse on nakatunud 0,4 protsenti Eesti elanikkonnast.

Õpetajate laustestimine on lõppenud

Lõpule on jõudnud ka Tallinna õpetajate laustestimine. Sellest soovis osa võtta umbes 4000 pealinna pedagoogi ja muud haridustöötajat.

Terviseameti kommunikatsioonispetsialisti Eike Kingsepa sõnul on testsitulemused koos, kuid neid pole jõutud veel analüüsida.

"Kindlasti teeme selle kohta teate, kui analüüs on kokku kirjutatud," lubas Kingsepp.

Ta lisas, et laustestimised käivad ka kõigis haiglates ja hooldekodudes, kus parasjagu mõni nakatunu on tuvastatud, kuid see on jooksev töö, mistõttu info muutub mitu korda päevas. Laustestimised võetakse sellistes suletud kollektiivides ette kohe, kui mõni positiivne testitulemus ilmsiks tuleb.